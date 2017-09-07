Цены евробондов РФ в четверг плавно подрастают благодаря росту UST и спросу на рисковые активы

Москва. 7 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют плавный рост благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и продолжающемуся повышению цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 6 сентября и составила 120,01% от номинала, что соответствует доходности 2,08% годовых (без изменения к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 14 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню, составив 101,49% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 1,33% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился на 5 пунктов и составил 75 базисных пунктов.

Еврооблигации с погашением в 2043 году подорожали на 31 базисный пункт - до 117,49% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,7% годовых), бумаги с погашением в 2042 году - на 18 базисных пунктов, до 114,11% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,66% годовых), с погашением в 2026 году - на 18 базисных пунктов, до 107,49% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 3,73% годовых), с погашением в 2023 году - на 18 пунктов, до 110,18% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 3,01% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 5 базисных пунктов - до 104,71% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 4,945% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 42 базисных пункта - до 104,37% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов, до 3,71% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций продолжился плавный рост цен благодаря позитивной динамике базовых активов - US Treasuries. При этом выросли в цене не только российские бумаги, но и все облигации категории emerging markets. Примечательно, что росту не мешают новые предложения бумаг, в частности накануне состоялось размещение 7-летних евробондов Турции, а сегодня их котировки стоят уже на 1,6% выше, чем вчера. Благо растущие в цене US Treasuries позволяют инвесторам играть на повышение и в бумагах стран с развивающейся экономикой в силу желания игроков поддерживать сложившиеся уровни суверенных спредов", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.

"Итоги сегодняшнего заседания Европейского Центробанка практически никак не сказались на мировых рынках, так как все решения европейского регулятора оказались в рамках ожиданий, а заявления главы ЕЦБ Марио Драги не внесли ясность в отношении действующей программы стимулирования (QE). В этом плане достаточно важными для мировых рынков могут оказаться ближайшие две недели, когда должны состояться заседания российского ЦБ и ФРС США. При этом в условиях, когда цены еврооблигаций emerging markets стоят достаточно высоко, а их доходности находятся на низких уровнях, в частности, индекс EMBI Global, рассчитанный на основе пятилетних CDS, находится на уровнях 2007 года, то есть на докризисных уровнях, растут риски возможного резкого разворота и стремительного падения котировок евробондов", - считает Ю.Унесихина.