В четверг российский рынок акций снова движется в позитивном тренде - УК "Райффайзен Капитал"

В четверг, 7 сентября, российский рынок снова движется в позитивном тренде вслед за торгующимися в зеленой зоне европейскими площадками и дорожающей нефтью, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс ММВБ прибавляет 0,4%, в то время как РТС – даже 1,2%, на фоне укрепляющегося на 0,9% рубля.

Оптимизм западных фондовых рынков обусловлен голубиной риторикой Марио Драги на прошедшем заседании ЕЦБ. Глава регулятора сохранил базовые ставки на прежнем уровне и объемы выкупа активов в рамках программы QE. Более того, М.Драги повысил прогнозы по росту ВВП ЕС на 2017 год и понизил ориентир по инфляции на 2018-2019 гг.

Внутриполитическую ситуацию в США (сохраняющиеся противостояния в администрации Д.Трампа, слухи о возможной отставке замглавы и даже главы ФРС) несколько сгладил тот факт, что Президент США и лидеры Конгресса сумели договориться о приостановке действия лимита госдолга до 15 декабря по формуле, которая использовалась ранее. Данное соглашение позволит перенести риски дефолта США по госдолгу как минимум до 2 квартала 2018 года.

Все это, безусловно, поддержало аппетит глобальных инвесторов к риску.

Интерес к российским активам был подогрет еще и ростом цен на нефть выше $54 за баррель Brent спот, впервые с апреля текущего года. Помимо надвигающегося урагана Ирма, поддержку «черному золоту» оказывает и продолжающий дешеветь доллар: индекс DXY уже опустился ниже 92 пунктов, впервые с мая 2015 года, на фоне внутриполитических распрей и разочарования невыполнением новой администрацией своих предвыборных обещаний.

В лидерах роста сегодня больше компании, ориентированные на внутренний спрос: ритейлер Лента (+3,4%), Эталон Групп (+2,6%), Сбербанк преф (+2,2%). Среди аутсайдеров – экспортеры, и особенно металлурги, которые последнее время, наоборот, были в фаворитах: НЛМК (-2,6%), Евраз (-1,9%) и Северсталь (-1,1%).