У золота больше перспектив на снижение, чем на рост - Julius Baer

"Новости о росте напряженности вокруг Северной Кореи в последнее время доминировали на рынке золота. Несмотря на это, мы полагаем, что ключевыми драйверами недавнего роста цен на золото стали неожиданное ослабление доллара США и улучшение настроений на рынке фьючерсов из-за проблем в администрации президента США Дональда Трампа и опасений по поводу превышения верхнего предела госдолга. Эти опасения были смягчены в среду после того, как президент США удивил рынки договоренностью поднять потолок госдолга, что позволит правительству получить достаточное финансирование и избежать временного прекращения своей работы. Доллар США показал восстановление после этих новостей, что привело к снижению цен на золото до $1330 за унцию. Учитывая уверенные темпы экономического роста в США и прогноз по повышению процентных ставок, мы по-прежнему ожидаем укрепления доллара США. На фоне преимущественно "бычьих" настроений на рынке фьючерсов и невысокого спроса на рынке реального товара мы видим больше перспектив для снижения, чем роста, цен на золото с текущих уровней. Таким образом, мы меняем свою позицию по металлу на "осторожную". Наши прогнозы по цене на золото на ближайшие 3 и 12 месяцев остаются неизменными на уровне $1200 за унцию", – комментирует ситуацию аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке.