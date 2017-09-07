Недельный приток капитала в акции РФ через фонды ETF стал вторым по рекорду за весь 2017 год - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 6 сентября 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам отчетной недели был зафиксирован мощный приток капитала в акции РФ через фонды ETF, который стал вторым рекордным с начала 2017 года и составил $130 млн.

"Объем денежных средств, поступивших в российский рынок акций вследствие притоков в ETF, достиг уровней, которые наблюдались в этом году лишь однажды - в середине марта. При этом ключевым драйвером общего притока в $130 млн за минувшую неделю стали средства, пришедшие в российские ETF (Russia-dedicated funds) в размере $106 млн, что, в свою очередь, вызвано поступлением $58 млн в iShares MSCI Russia Capped ETF только за предыдущий день, при этом остальные фонды также показали чистый приток. Столь мощный позитивный импульс не может не впечатлять, и мы считаем, что в краткосрочной перспективе для рынка преобладают позитивные риски, несмотря на уменьшающуюся долгосрочную фундаментальную привлекательность", - пишут эксперты.

В то же время они отмечают, что розничные инвесторы активизировали продажу, что, по мнению аналитиков, на данный момент является очень рискованным.

"Недавний отскок вызвал продажи среди розничных инвесторов: как правило, инвесторы быстро фиксируют прибыль после недолгих ралли. Объем коротких позиций взлетел на 17% - столь же масштабный рост, как в начале мая. Такой пессимизм, на наш взгляд, излишен. Более того, мы считаем открытие коротких позиций даже опасным, учитывая продолжающийся приток новых глобальных денег", - отмечается в обзоре.

По мнению экспертов, в настоящее время с фундаментальной точки зрения рынок акций РФ заслуживает рекомендации "держать", а не "продавать". "Мы видим 8%-ный потенциал роста до нашей оценки справедливого уровня индекса РТС 1200 на горизонте 6-12 месяцев", - пишут аналитики.

За прошедшую неделю покупки и продажи акций РФ институциональными инвесторами разделились практически поровну с небольшим преобладанием продаж.

"Нас весьма впечатлил столь мощный позитивный импульс, и мы считаем, что в краткосрочной перспективе для рынка преобладают позитивные риски, несмотря на уменьшающуюся долгосрочную фундаментальную привлекательность", - говорится в обзоре.