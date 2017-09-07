Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в четверг днем благодаря растущей нефти

Москва. 7 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и сохраняющемуся у мировых инвесторов высокому "аппетиту к риску" на фоне локального снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

Курс доллара США составил 57,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов курс опускался к минимумам с 14 июня - 56,915 руб./$1). Евро при этом стоил 68,2625 руб./EUR1, снизившись на 15,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 25,2 копейки - до 62,08 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 8 сентября на 19,76 копейки, до 57,1411 руб./$1, и опустил курс евро на 17,29 копейки, до 68,2436 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 7 сентября связан, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, в частности котировки сорта Brent уверенно закрепились выше отметки $54 за баррель. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает сохраняющийся спрос мировых инвесторов на рисковые активы в условиях локального снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

Цены на нефть Brent демонстрируют умеренный рост в четверг днем после скачка накануне, вызванного ожиданием возобновления работы американских НПЗ, закрывшихся после урагана "Харви". Открытие НПЗ, как ожидается, подстегнет спрос на нефть. На этом фоне ноябрьский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожал на 0,54% - до $54,49 за баррель.

Вместе с тем товарные запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг. При этом запасы бензина упали на 2,5 млн баррелей. Рынок с нетерпением ждет официальных данных о запасах топлива в США за прошлую неделю. По прогнозам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, Минэнерго США в 18:00 мск в четверг сообщит о росте запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижении резервов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

"Нефть преодолела $54 за баррель Brent, а рубль уверенно пробил 57,3 руб./$1 и продолжил укрепление. Спрос на нацвалюту также вызван интересом инвесторов к ОФЗ, который пока сохраняется, а также общей слабостью доллара на мировом рынке. Глобальной целью мог бы стать уровень 56 руб./$1, но на следующей неделе состоится заседание ЦБ РФ, на котором регулятор снизит ставку с большой вероятностью, поэтому рубль может оказаться под давлением. Кроме того, ситуация на рынке нефти может поменяться быстро, как это было неоднократно, поэтому рубль вполне может откатиться назад", - считает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

Как сообщил в интервью "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев, ЦБ РФ на заседании совета директоров по денежно-кредитной политике 15 сентября будет вести дискуссию о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) или 50 б.п. "Я думаю, что на нескольких ближайших заседаниях будет дискуссия в диапазоне - от сохранения ставки до снижения ее на 50 б.п. На сентябрьском заседании вероятнее всего будет рассматриваться развилка между снижением на 25 б.п. или 50 б.п. Тут опять будет важна динамика плодоовощной продукции, от того, какие мы получим новые данные от участников рынка, как в целом ситуация будет развиваться. Может появиться и совершенно новая информация", - сказал И.Дмитриев.

ЦБ не планирует существенно пересматривать макроэкономический прогноз в сентябре по сравнению с июньским прогнозом, однако, не исключает некоторых корректировок. "Что касается прогноза, то мы не планируем существенно его пересматривать в сентябрьском раунде, наша оценка общих тенденций в экономике схожа с той, которую мы публиковали в июньском докладе о денежно-кредитной политике. Но, конечно, будут некоторые уточнения. По инфляции траектория уточнится за счет новой точки текущих значений. Вышла хорошая статистика по росту ВВП за первый - второй кварталы, поэтому оценки по его росту могут быть несколько пересмотрены вверх", - отметил глава департамента.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, курс рубля в ходе торгов на "Московской бирже" продолжает укрепляться, опираясь на позитивную динамику нефти, а также рост спроса на российские ОФЗ. Дополнительным фактором поддержки выступает слабость доллара на фоне слабой статистики и неопределенной позиции ФРС. Котировки Brent достигли отметки $54,5 за баррель в условиях растущего потребления со стороны американских предприятий нефтепереработки. При этом инвесторов беспокоит приближение нового урагана "Ирма", который может обрушиться на побережье Соединенных Штатов в ближайшие дни. Отчет Американского института нефти показал увеличение запасов сырья в стране на 2,8 млн баррелей за неделю; теперь стоит дождаться официальной статистики по запасам от Управления энергетической информации (EIA). Между тем, по данным Thomson Reuters Oil Research, страны ОПЕК в августе сократили экспорт на 370 тыс. баррелей в сутки.

В свою очередь старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова отмечает, что укрепление российского рубля продолжается. Но сможет ли он дорожать дальше? Пока нефть сохраняет потенциал подъема в сторону $56,5-57 за баррель Brent (техническая картина позволяет на это рассчитывать), а спрос на российские ОФЗ остается высоким - да, сможет. При пробое уровня 57 руб./$1 вниз откроется путь к 56,8 руб./$1. Однако каждый новый шаг национальной валюты к укреплению все больше обнажает проблемы с доходами и расходами внутри бюджета.

Баланс спроса и предложения рубля способен удержать в четверг его курс в диапазоне 57,0-57,5 руб./$1, и лишь сюрпризы от предстоящего заседания ЕЦБ способны внести коррективы, считает главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой. "Однако больших сюрпризов мы, как раз, не ожидаем: М.Драги, вероятно, попытается найти тонкий баланс между анонсом обсуждаемой стратегии постепенного сокращения программы QE и уверением в сохранении стимулирующей политики. Это необходимо, чтобы ограничить дальнейший рост евро против доллара, особенно в условиях собственной слабости американской валюты", - полагают аналитики банка.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг преимущественно снизились по отношению к предыдущему торговому дню в ожидании снижения ключевой ставки Банка России на заседании 15 сентября. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 8,83% годовых, ставка на семидневный срок потеряла 7 б.п., опустившись до 8,99% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась по сравнению с 6 сентября на 3 б.п. - до 9,07% годовых, на срок 3 месяца - на 4 б.п., до 9,06% годовых. И лишь ставка МБК на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 9% годовых.