У рубля есть большие шансы на рост - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль вновь обновил 2,5-месячный максимум с самого утра, добравшись до отметки 56,88. Главным фактором роста рубля остается динамика нефти – сегодня Brent обновила 3,5-месячный максимум на отметке 54,66 долл./баррель. Ожидания больших убытков в сезон ураганов в США, а также вероятность резкого сокращения объемов добычи нефти в регионе толкают котировки Brent выше. Если и данные Минэнерго США подтвердят сокращение объемов запасов, это только уверит рынки в том, что предложение нефти на рынке будет падать. А значит, цены могут сделать попытку на некоторое время закрепиться выше 55 долларов/баррель. Тем временем доллар США остается под давлением. На него давят и геополитические риски, и раскол в администрации Трампа, и слухи о том, что после отставки замглавы ФРС за ним последует и отставка Джанет Йеллен. В таких условиях у рубля есть большие шансы на рост. Таким образом, мы ждем, что USD/RUB продолжит движение вниз с ближайшей целью на отметке 56,60 и далее 56,00", - указывает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.