Курс рубля может продолжить свой рост относительно доллара - Dukascopy Bank SA

"В первую половину четверга, 7 сентября, курс рубля вырос относительно доллара на 30 копеек -до 57 руб./доллар. Сегодня поддержку рублю оказывают как продолжающие дорожать цены на нефть, так и ослабление курса доллара относительно основных валютных пар. Дело в том, что в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится сегодня, евро вновь приблизился к своим многолетним максимумам, поднявшись против доллара до 1,198. А цены на нефть марки Brent растут третий день подряд из-за приближающегося к Флориде урагана "Ирма", мощность которого превышает силу урагана "Харви", бушевавшего на прошлой неделе. Во второй половине дня инвесторы будут отыгрывать заявления главы ЕЦБ, который должен выступить на пресс-конференции. Учитывая, что текущие ценовые уровни уже закладывают преждевременное завершение программы выкупа, то мы ожидаем фиксации прибыли в евро после сильного роста. При этом курс рубля может продолжить свой рост относительно доллара вслед за ценами на нефть", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.