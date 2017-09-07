Пока ещё сохраняются шансы на рост индекса ММВБ до 2060 пунктов - ИК "Финам"

"На рынке промышленных металлов по-прежнему всё спокойно, - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Биржевой индекс промышленных металлов сегодня вновь обновил пятилетний максимум. Цены на золото пока уверенно держатся вблизи годовых максимумов, в районе 1340$. Растущие геополитические риски продолжают оказывать поддержку драгоценным металлам, так что пока их стоит удерживать в своих портфелях. Цены на нефть в преддверии выхода данных по запасам торгуются нейтрально, котировки нефти марки Brent находятся выше 54$ за баррель. Предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов оказались не столь позитивными для цен на «чёрное золото», ждём официальных данных в 18.00. Наиболее важный показатель в сегодняшней статистике – запасы бензина. Российский рубль в паре с американским долларом сегодня продолжил укрепление и подобрался к максимальным с июня уровням вблизи 57 рублей за доллар. На рынке российских ОФЗ продолжается настоящее ралли, которое и поддерживает национальную валюту. Похоже, до сентябрьского заседания ЦБ РФ текущая ситуация может продлиться, а после мы увидим разворот. Сам индекс доллара (DXY) к корзине международных валют сегодня потерял ещё 0.5%, опустившись до 91.8 – это новый минимум за последние несколько лет. Ключевая валютная пара евро-доллар замерла в ожидании на отметке 1.20. Всё решится после 15:30".

Именно сегодняшние комментарии главы ЕЦБ и определят настрой инвесторов на последующие несколько дней, вплоть до заседания ФРС, полагает эксперт ИК. "С технической точки зрения картина по российскому индексу ММВБ пока выглядит нейтрально. Закрытие любого дня ниже 1960 пунктов откроет дорогу вниз для более существенной коррекции, в пределах 10%, а пока ещё сохраняются шансы на рост до 2060 пунктов", - заключает В. Олейник.