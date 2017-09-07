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07 сентября 2017 года 14:57
Пока ещё сохраняются шансы на рост индекса ММВБ до 2060 пунктов - ИК "Финам"
"На рынке промышленных металлов по-прежнему всё спокойно, - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Биржевой индекс промышленных металлов сегодня вновь обновил пятилетний максимум. Цены на золото пока уверенно держатся вблизи годовых максимумов, в районе 1340$. Растущие геополитические риски продолжают оказывать поддержку драгоценным металлам, так что пока их стоит удерживать в своих портфелях. Цены на нефть в преддверии выхода данных по запасам торгуются нейтрально, котировки нефти марки Brent находятся выше 54$ за баррель. Предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов оказались не столь позитивными для цен на «чёрное золото», ждём официальных данных в 18.00. Наиболее важный показатель в сегодняшней статистике – запасы бензина. Российский рубль в паре с американским долларом сегодня продолжил укрепление и подобрался к максимальным с июня уровням вблизи 57 рублей за доллар. На рынке российских ОФЗ продолжается настоящее ралли, которое и поддерживает национальную валюту. Похоже, до сентябрьского заседания ЦБ РФ текущая ситуация может продлиться, а после мы увидим разворот. Сам индекс доллара (DXY) к корзине международных валют сегодня потерял ещё 0.5%, опустившись до 91.8 – это новый минимум за последние несколько лет. Ключевая валютная пара евро-доллар замерла в ожидании на отметке 1.20. Всё решится после 15:30". Именно сегодняшние комментарии главы ЕЦБ и определят настрой инвесторов на последующие несколько дней, вплоть до заседания ФРС, полагает эксперт ИК. "С технической точки зрения картина по российскому индексу ММВБ пока выглядит нейтрально. Закрытие любого дня ниже 1960 пунктов откроет дорогу вниз для более существенной коррекции, в пределах 10%, а пока ещё сохраняются шансы на рост до 2060 пунктов", - заключает В. Олейник.
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07 сентября 2017 года 17:30
четверг, 7 сентября, российский рынок снова движется в позитивном тренде вслед за торгующимися в зеленой зоне европейскими площадками и дорожающей нефтью, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс ММВБ прибавляет 0,4%, в то время как РТС – даже 1,2%, на фоне укрепляющегося... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:58
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 6 сентября 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели был... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:53
Новости о росте напряженности вокруг Северной Кореи в последнее время доминировали на рынке золота. Несмотря на это, мы полагаем, что ключевыми драйверами недавнего роста цен на золото стали неожиданное ослабление доллара США и улучшение настроений на рынке фьючерсов из-за проблем в администрации... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:31
"Российский рынок акций завершит день ростом на фоне успешного Восточного экономического форума, а также ряда позитивных корпоративных событий. Нефть торгуется выше $54 за баррель Brent, что оказывает поддержку рублю. Кроме того, усиление отечественной валюты происходит на фоне улучшения прогноза... читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:52
"Рубль вновь обновил 2,5-месячный максимум с самого утра, добравшись до отметки 56,88. Главным фактором роста рубля остается динамика нефти – сегодня Brent обновила 3,5-месячный максимум на отметке 54,66 долл./баррель. Ожидания больших убытков в сезон ураганов в США, а также вероятность резкого... читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:40
Москва. 7 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и сохраняющемуся у мировых инвесторов высокому "аппетиту к риску" на фоне локального снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:32
"В первую половину четверга, 7 сентября, курс рубля вырос относительно доллара на 30 копеек -до 57 руб./доллар. Сегодня поддержку рублю оказывают как продолжающие дорожать цены на нефть, так и ослабление курса доллара относительно основных валютных пар. Дело в том, что в преддверии заседания ЕЦБ,... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:45
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,65 – 57,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжает укрепляться, опираясь на позитивную динамику нефти, а также рост спроса на российские ОФЗ. Дополнительным фактором поддержки выступает слабость доллара на фоне слабой статистики и неопределенной позиции ФРС. Котировки Brent преодолели... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:28
Позитивная динамика на нефтяном рынке, спрос инвесторов на госдолг и ожидание снижения ставки ЦБ поддерживают курс рубля - "Аналитика Онлайн"
Минфин провел очередное успешное размещение облигаций. Котировки черного золота бьют рекорды из-за урагана, который надвигается на побережье США, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Минфин вчера в очередной раз реализовал весь объем предлагаемых... читать дальше
.07 сентября 2017 года 13:56
"Сегодня в центре внимания заседание ЕЦБ, посвященное монетарной политике и пресс-конференция Марио Драги, - указывает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Курс евро продолжает рост к доллару на фоне ожидания завершения QE. Также будет... читать дальше
.07 сентября 2017 года 13:24
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи четырехнедельных максимумов по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы в США возвращаются к работе после урагана Харви, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:59
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, сомневаются в возможности более значительного укрепления рубля. "Пара USD/RUBвчера держалась в относительно узком диапазоне 57,25-57,60 руб./$1. Настрой глобальных рынков в отношении рисков улучшился после... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:46
Ожидаемое ускорение инфляции к концу года не должно мешать ЦБ снижать ставку, считают аналитики Raiffeisenbank. При этом, как говорится в обзоре банка, по мнению экспертов, текущая динамика инфляции может позволить ЦБ снизить ставку на 50 б.п. на заседании в сентябре. "По данным Росстата, цены... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:44
В последние четыре месяца года ИПЦ вырастет примерно на 1,6%, и значит, по итогам 2017 года инфляция составит 3,4%, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Годовая инфляция по состоянию на конец августа оказалась рекордно низкой - 3,3%, а за... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:43
складывается впечатление, что рынок ждет, что ЦБ на ближайшем заседании не просто снизит ключевую ставку на 50 б.п., но и даст довольно мягкие комментарии, предполагающие более существенное смягчение денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре корпорации... читать дальше
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