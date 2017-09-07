Торговый диапазон на сегодня составляет 56,65 – 57,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжает укрепляться, опираясь на позитивную динамику нефти, а также рост спроса на российские ОФЗ. Дополнительным фактором поддержки выступает слабость доллара на фоне слабой статистики и неопределенной позиции ФРС. Котировки Brent преодолели отметку 54,50 долл./барр. в условиях растущего потребления со стороны американских предприятий нефтепереработки. При этом инвесторов беспокоит приближение нового урагана «Ирма», который может обрушиться на побережье Соединенных Штатов в ближайшие дни. Отчет Американского института нефти (API) показал увеличение запасов сырья в стране на 2,8 млн баррелей за неделю; теперь стоит дождаться официальной статистики по запасам от Управления энергетической информации (EIA). Между тем, по данным Thomson Reuters Oil Research, страны ОПЕК в августе сократили экспорт на 370 тыс. баррелей в сутки. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,65 – 57,65 руб./долл.", - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.