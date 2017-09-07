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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем 2010–2020 п. по индексу ММВБ к закрытию торгов - ИК "Фридом-Финанс"
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07 сентября 2017 года 13:56
Ожидаем 2010–2020 п. по индексу ММВБ к закрытию торгов - ИК "Фридом-Финанс"
"Сегодня в центре внимания заседание ЕЦБ, посвященное монетарной политике и пресс-конференция Марио Драги, - указывает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Курс евро продолжает рост к доллару на фоне ожидания завершения QE. Также будет опубликована статистика ВВП еврозоны. В случае роста показателя более чем на 1,9% в годовом выражении участники рынка могут получить сигнал о том, что ужесточение монетарной политики не за горами. В этом случае евро продолжит рост и пробьет отметку 1,20 за доллар. Ослабление доллара сопровождается ростом цены на нефть: она торгуется около $54,50 за баррель Brent, и это способствует укреплению рубля. Пара USD/RUB уверенно движется к отметке 57. Я полагаю, что этот уровень будет достигнут, чему может способствовать статистика запасов по нефти и нефтепродуктам в США. Также давление на рубль усиливают керри-трейдеры, ожидающие смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Если нефть продолжит рост, то вероятно, что на следующей неделе пара USD/RUB будет торговаться в коридоре 56–57". На фондовом рынке сохраняется низкая активность из-за отсутствия значимых локальных новостей. Инвесторы продолжают отыгрывать новость о выкупе бумаг МТС, они прибавляют около 2%. При этом бумаги Системы, которые росли вслед за увеличением капитализации МТС, сегодня торгуются нейтрально. "Я не исключаю, что при достижении цены 290 руб. по акциям МТС найдется много желающих закрыть длинные позиции и, более того, открыть короткие, поэтому потенциал роста МТС уже совсем небольшой. Рынок в целом сегодня будет торговаться нейтрально, ожидаю 2010–2020 п. по индексу ММВБ на закрытие", - прогнозирует Г. Ващенко.
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07 сентября 2017 года 17:30
четверг, 7 сентября, российский рынок снова движется в позитивном тренде вслед за торгующимися в зеленой зоне европейскими площадками и дорожающей нефтью, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс ММВБ прибавляет 0,4%, в то время как РТС – даже 1,2%, на фоне укрепляющегося... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:58
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 6 сентября 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели был... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:53
Новости о росте напряженности вокруг Северной Кореи в последнее время доминировали на рынке золота. Несмотря на это, мы полагаем, что ключевыми драйверами недавнего роста цен на золото стали неожиданное ослабление доллара США и улучшение настроений на рынке фьючерсов из-за проблем в администрации... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:31
"Российский рынок акций завершит день ростом на фоне успешного Восточного экономического форума, а также ряда позитивных корпоративных событий. Нефть торгуется выше $54 за баррель Brent, что оказывает поддержку рублю. Кроме того, усиление отечественной валюты происходит на фоне улучшения прогноза... читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:52
"Рубль вновь обновил 2,5-месячный максимум с самого утра, добравшись до отметки 56,88. Главным фактором роста рубля остается динамика нефти – сегодня Brent обновила 3,5-месячный максимум на отметке 54,66 долл./баррель. Ожидания больших убытков в сезон ураганов в США, а также вероятность резкого... читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:40
Москва. 7 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и сохраняющемуся у мировых инвесторов высокому "аппетиту к риску" на фоне локального снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:32
"В первую половину четверга, 7 сентября, курс рубля вырос относительно доллара на 30 копеек -до 57 руб./доллар. Сегодня поддержку рублю оказывают как продолжающие дорожать цены на нефть, так и ослабление курса доллара относительно основных валютных пар. Дело в том, что в преддверии заседания ЕЦБ,... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:57
"На рынке промышленных металлов по-прежнему всё спокойно, - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Биржевой индекс промышленных металлов сегодня вновь обновил пятилетний максимум. Цены на золото пока уверенно держатся вблизи годовых максимумов, в районе 1340$. Растущие геополитические... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:45
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,65 – 57,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжает укрепляться, опираясь на позитивную динамику нефти, а также рост спроса на российские ОФЗ. Дополнительным фактором поддержки выступает слабость доллара на фоне слабой статистики и неопределенной позиции ФРС. Котировки Brent преодолели... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:28
Позитивная динамика на нефтяном рынке, спрос инвесторов на госдолг и ожидание снижения ставки ЦБ поддерживают курс рубля - "Аналитика Онлайн"
Минфин провел очередное успешное размещение облигаций. Котировки черного золота бьют рекорды из-за урагана, который надвигается на побережье США, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Минфин вчера в очередной раз реализовал весь объем предлагаемых... читать дальше
.07 сентября 2017 года 13:24
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи четырехнедельных максимумов по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы в США возвращаются к работе после урагана Харви, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:59
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, сомневаются в возможности более значительного укрепления рубля. "Пара USD/RUBвчера держалась в относительно узком диапазоне 57,25-57,60 руб./$1. Настрой глобальных рынков в отношении рисков улучшился после... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:46
Ожидаемое ускорение инфляции к концу года не должно мешать ЦБ снижать ставку, считают аналитики Raiffeisenbank. При этом, как говорится в обзоре банка, по мнению экспертов, текущая динамика инфляции может позволить ЦБ снизить ставку на 50 б.п. на заседании в сентябре. "По данным Росстата, цены... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:44
В последние четыре месяца года ИПЦ вырастет примерно на 1,6%, и значит, по итогам 2017 года инфляция составит 3,4%, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Годовая инфляция по состоянию на конец августа оказалась рекордно низкой - 3,3%, а за... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:43
складывается впечатление, что рынок ждет, что ЦБ на ближайшем заседании не просто снизит ключевую ставку на 50 б.п., но и даст довольно мягкие комментарии, предполагающие более существенное смягчение денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре корпорации... читать дальше
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