Ожидаем 2010–2020 п. по индексу ММВБ к закрытию торгов - ИК "Фридом-Финанс"

"Сегодня в центре внимания заседание ЕЦБ, посвященное монетарной политике и пресс-конференция Марио Драги, - указывает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Курс евро продолжает рост к доллару на фоне ожидания завершения QE. Также будет опубликована статистика ВВП еврозоны. В случае роста показателя более чем на 1,9% в годовом выражении участники рынка могут получить сигнал о том, что ужесточение монетарной политики не за горами. В этом случае евро продолжит рост и пробьет отметку 1,20 за доллар. Ослабление доллара сопровождается ростом цены на нефть: она торгуется около $54,50 за баррель Brent, и это способствует укреплению рубля. Пара USD/RUB уверенно движется к отметке 57. Я полагаю, что этот уровень будет достигнут, чему может способствовать статистика запасов по нефти и нефтепродуктам в США. Также давление на рубль усиливают керри-трейдеры, ожидающие смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Если нефть продолжит рост, то вероятно, что на следующей неделе пара USD/RUB будет торговаться в коридоре 56–57".

На фондовом рынке сохраняется низкая активность из-за отсутствия значимых локальных новостей. Инвесторы продолжают отыгрывать новость о выкупе бумаг МТС, они прибавляют около 2%. При этом бумаги Системы, которые росли вслед за увеличением капитализации МТС, сегодня торгуются нейтрально. "Я не исключаю, что при достижении цены 290 руб. по акциям МТС найдется много желающих закрыть длинные позиции и, более того, открыть короткие, поэтому потенциал роста МТС уже совсем небольшой. Рынок в целом сегодня будет торговаться нейтрально, ожидаю 2010–2020 п. по индексу ММВБ на закрытие", - прогнозирует Г. Ващенко.