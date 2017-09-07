Мы сомневаемся в возможности более значительного укрепления рубля - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, сомневаются в возможности более значительного укрепления рубля.

"Пара USD/RUBвчера держалась в относительно узком диапазоне 57,25-57,60 руб./$1. Настрой глобальных рынков в отношении рисков улучшился после сообщений о временномповышении потолка госдолга в США. Возможно, сегодня дополнительным позитивным фактором станут комментарии Марио Драги, и на этом фоне российская валюта может укрепиться до отметки 57 руб./$1", - говорится в обзоре.

Цены на нефть продолжают расти; компании нефтегазового сектора прилагаютвсе усилия, чтобы возобновить работу НПЗ в Мексиканском заливе. КотировкиWTI восстановились до $49 за баррель, приблизившись к скользящему среднемуза 200 дней. Сегодня в 18:00 рынок ждет еженедельного отчета Управленияэнергетической информации США (EIA) по запасам нефти в хранилищах.

"По мере роста цен на нефть пара USD/RUB нацелится на отметку 57руб./$1,однако мы сомневаемся в возможности более значительного укрепления рубля", - пишут аналитики.