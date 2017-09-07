Ожидаемое ускорение инфляции к концу года не должно мешать ЦБ снижать ставку - Raiffeisenbank

Ожидаемое ускорение инфляции к концу года не должно мешать ЦБ снижать ставку, считают аналитики Raiffeisenbank. При этом, как говорится в обзоре банка, по мнению экспертов, текущая динамика инфляции может позволить ЦБ снизить ставку на 50 б.п. на заседании в сентябре.

"По данным Росстата, цены снизились на 0,1% н./н. в среднем на неделе до 4 сентября. Годовая оценка упала до 3,2% г./г., а с начала года рост цен в среднем составил 1,8%. Отметим, что удешевление в сегменте фруктов и овощей несколько замедлилось, однако ситуация с остальными продуктами питания (сахар, яйца, крупы и пр.) остается позитивной. Интересно, что за соответствующий период 2016 г. (с января по август) цены выросли на 4,2%, таким образом, за оставшийся период прошлого года рост цен составил приблизительно 1,2% (т.к. годовая оценка составила 5,4% г./г.). В итоге, если предположить, что в оставшуюся часть этого года рост цен окажется таким же, как и в прошлом году, то по итогам 2017 г. инфляция составила бы рекордно низкие 3% г./г. Впрочем, отметим, что сейчас исторически минимальные значения годовых темпов роста связаны не только с экономическими условиями (крепкий и стабильный курс рубля, слабые темпы восстановления спроса, хороший урожай и пр.), но и с эффектом высокой базы из-за сдвига в сезонности в текущем году (в результате задержки урожая в этом году цены на продукцию сельского хозяйства сейчас ниже, чем должны быть в начале сентября). Кроме того, в перспективе эффект низкой базы прошлого года может проявиться в ноябре-декабре: в прошлом году традиционное ускорение инфляции к концу года было незначительным (вероятно, из-за слабости доходов населения и низкой потребительской уверенности), а в этом году рост цен перед праздниками может быть более существенным. Таким образом, мы полагаем, что до конца года инфляция все же должна начать ускоряться. Однако с учетом позитивного влияния фундаментальных факторов ее ускорение все же окажется не очень значительным (3,5-3,8% г./г.)", - пишут эксперты.