По итогам 2017 года инфляция составит 3,4% - Sberbank CIB

В последние четыре месяца года ИПЦ вырастет примерно на 1,6%, и значит, по итогам 2017 года инфляция составит 3,4%, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Годовая инфляция по состоянию на конец августа оказалась рекордно низкой - 3,3%, а за 8М17 ИПЦ вырос лишь на 1,8%. В сентябре-декабре помесячный рост ИПЦ должен ускориться, но мы считаем, что в итоге инфляция будет примерно такой же, как годом ранее. По нашему мнению, в последние четыре месяца года ИПЦ вырастет примерно на 1,6%, и значит, по итогам 2017 года инфляция составит 3,4%. Не исключено, что в начале сентября может продолжиться недельное снижение ИПЦ, и тогда помесячная инфляция может быть ниже 0,2%, зафиксированных в сентябре 2016 года. При этом в 4К17 возможно небольшое ускорение инфляции (или, точнее говоря, возвращение к более нормальному уровню), поскольку начался рост реальных доходов и потребления по сравнению с 2016 годом", - говорится в обзоре Sberbank CIB.