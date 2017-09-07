Ралли в ОФЗ продолжается, рынок ожидает смягчения ДКП - Уралсиб

Ралли в ОФЗ продолжается - складывается впечатление, что рынок ждет, что ЦБ на ближайшем заседании не просто снизит ключевую ставку на 50 б.п., но и даст довольно мягкие комментарии, предполагающие более существенное смягчение денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

К тому же в среду нефть вновь подорожала, что снижает риски ослабления рубля, и это также позитивный фактор для долгового рынка, отмечают аналитики.

"Внимание же инвесторов в среду переключилось на флоатеры, наиболее активно торговались ОФЗ 29012 с погашением в ноябре 2022 г. и ОФЗ 29206, погашаемые в январе 2025 г., но цены этих бумаг остались, по сути, прежними, изменения не превысили 0,1% от номинала. Что касается выпусков с постоянным купоном, активность наблюдалась на среднем участке кривой, спросом пользовался семилетний бенчмарк ОФЗ 26222, за день его доходность опустилась на 12 б.п. до 7,63%, и 10-летний бенчмарк ОФЗ 26207, доходность которого снизилась на 7 б.п. до 7,54%. Сильную динамику показали также выпуски, которые вчера доразмещал Минфин, оба прибавили за день по 0,6% от номинала. Такой результат объясняется значительной переподпиской на первичных аукционах, часть неудовлетворенного спроса сместилась на вторичный рынок", - говорится в обзоре.