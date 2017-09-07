Заседание ЕЦБ в центре внимания - Уралсиб

Рынок в среду будет ждать заседания ЕЦБ и, в частности, комментариев Марио Драги в отношении стоимости европейской валюты, а также планов по сворачиванию программы количественного смягчения, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Ранее заявлялось, что ЕЦБ может уже осенью приступить к сокращению объемов скупки облигаций, но, по мнению инвесторов, более вероятно, что решение об этом будет принято на заседании в октябре. Также европейский регулятор представит сегодня новые макроэкономические прогнозы. Бежевая книга ФРС вчера не принесла сюрпризов. В своем обзоре ФРС отметил, что американская экономика продолжает расти умеренными темпами, но комментарии относительно темпов инфляции оказались скорее мягкими. В течение всего дня доходность UST10 оставалась стабильной и лишь к вечеру, перед выходом Бежевой книги, выросла на 3 б.п. - до 2,10% на новостях о том, что потолок госдолга США будет повышен. Доллар незначительно ослаб к евро и закончил день вблизи отметки 1,192", - пишут аналитики "Уралсиба".