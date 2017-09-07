Brent переходит в новый диапазон колебаний - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи четырехнедельных максимумов по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы в США возвращаются к работе после урагана Харви, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 7 сентября в 11:30 по московскому времени торговались на уровне 54,62 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели 4,3%. Американский эталон WTI находился в районе 49,29, подорожав за этот период на те же 4,3%.

Агентство энергетической информации США опубликует данные по динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю сегодня 7 сентября в 17:30 по московскому времени. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, медиана прогнозов предполагает рост запасов сырой нефти на 3,6 миллиона баррелей и падение запасов бензина на 5,9 миллиона.

Ураган Ирма достигнет территории США в пятницу-субботу, но он вряд ли затронет нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие мощности страны, полагает эксперт. Новостной фон вокруг рынка нефти сейчас сложился в целом позитивный. Нефтеперерабатывающие мощности США возвращаются к работе. К концу выходных загрузка в крупнейшем нефтеперерабатывающем центре, находящемся в городе Порт-Артур, достигнет 40%.

"Тем не менее, движение Brent выше 55-57 долларов за баррель пока будет затрудняться. Мы еще не получили данных по динамике запасов в Европе и Азии летом, которые могли бы подтвердить, что план ОПЕК+ по сокращению добычи работает. Начнутся разговоры о росте добычи сланцевых компаний, и это будет сдерживать участников рынка занимать длинные позиции на относительно высоких ценовых уровнях. Полагаю, что Brent перешел в новый диапазон колебаний. Если месяц назад это была область 48-53, то сейчас она постепенно будет заменена на 50-55 или 52-57. В случае если в середине сентября поступят данные о том, что запасы в Европе и Азии сокращаются достаточно активно, то мы можем протестировать и 60 долларов за баррель", - заключает В. Полховский.