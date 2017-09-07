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07 сентября 2017 года 11:35

Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за нефтью, индексы обновили максимумы с мая

Москва. 7 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост вслед за дорожающей нефтью и на фоне некоторого сокращения геополитической напряженности вокруг КНДР, инвесторы ожидают итогов заседания Европейского центробанка; индексы ММВБ и РТС обновили максимумы с мая.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2020,53 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1115,94 пункта (+0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%, причем некоторое давление на котировки оказывает укрепление рубля.

Доллар упал до 57,05 рубля (-0,31 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%).

Индексы в США в среду умеренно подросли на фоне "голубиных" заявлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) и решения президента США Дональда Трампа договориться с демократами о финансировании работы правительства и повышении лимита госдолга. Сдерживали подъем опасения, связанные с геополитической напряженностью на Корейском полуострове и ураганом "Ирма".

Д.Трамп и лидеры демократов Конгресса согласовали пакет из трех мер: финансирование работы правительства и увеличение верхнего предела госдолга США до 15 декабря, а также выделение первого транша экстренной помощи (почти $8 млрд) на ликвидацию последствий урагана "Харви".

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (подросла Япония, просел Китай), нет единого вектора в Европе (FTSE просел на 0,1%, CAC40 и DAX растут на 0,1-0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефть после утренней коррекции возобновила рост в ожидании восстановления работы НПЗ в США, закрывшихся после урагана "Харви". Открытие НПЗ, как ожидается, подстегнет спрос на нефть.

Вместе с тем товарные запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг. При этом запасы бензина упали на 2,5 млн баррелей, пишет MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $54,51 за баррель (+0,6% и +1,5% накануне), октябрьская цена WTI - $49,27 за баррель (+0,2% и +1% в среду).

По данным, собранным агентством Bloomberg, из строя все еще выведены около 12% нефтеперерабатывающих мощностей США.

Тем временем к побережью США приближается новый ураган - "Ирма", который достиг максимальной, пятой, категории мощности и уже опустошил ряд островов Карибского бассейна. Ураган "Ирма" признан одним из самых мощных в Атлантике за все время наблюдений.

Однако "Ирма", как ожидается, доберется до берегов США в штате Флорида и, вероятно, окажет меньшее влияние на нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий сектор, чем "Харви", который прошелся по основному нефтяному штату страны - Техасу и соседней Луизиане.

Кроме того, рынок с нетерпением ожидает официальных данных о запасах топлива в США за прошлую неделю (18:00 МСК в четверг), ожидается рост запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижение резервов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, рынок акций США подогрели договоренности президента Д.Трампа с демократами, чтобы временно (до 15 декабря) повысить уровень госдолга США при условии выделения средств на борьбу с последствиями урагана "Харви". Кроме того, демократы настроены не допустить возможного дефолта страны в декабре.

Вместе с тем, есть беспокойство относительно урагана "Ирма", который уже идет на северо-востоке Карибских островов и, судя по прогнозам, может пройти над штатом Флорида до Южной Каролины. На пути траектории урагана есть один НПЗ в штате Джорджия и более 15 штук в близлежащих штатах (Алабама, Миссисипи, Луизина, Техас). Это не даст упасть нефтяным котировкам.

От главы ЕЦБ Марио Драги ожидаются вербальные интервенции на тему сильного укрепления евро, что мешает ЕС в достижении цели по инфляции - это автоматически подтвердит продолжение программы по выкупу активов с рынка, то есть на рынок будут поступать деньги. И таким образом, повышение ставок в ЕС ждать не стоит. Поэтому на заявлениях главы ЕЦБ евро может ослабнуть к доллару.

По словам начальника отдела брокерских операций Росевробанка Евгения Волкова, взлет нефти выше $54 за баррель Brent привел к падению доллара в район 57 руб./$1, хотя пробитие этого уровня кажется маловероятным.

Нефть неизбежно скорректируется, а вслед за ней и рубль. При этом спрос на нацвалюту также вызван интересом к ОФЗ, который пока сохраняется, и общей слабостью доллара.

Глобальной целью мог бы стать уровень 56 руб./$1, но на следующей неделе состоится заседание ЦБ РФ, на котором регулятор снизит ставку с большой вероятностью, поэтому рубль может оказаться под давлением. Кроме того, ситуация на рынке нефти может поменяться быстро, как это было неоднократно, поэтому рубль вполне может откатиться назад.

Под вопросом пока остается динамика курса рубля к евро, поскольку сложно предугадать заявления Марио Драги по поводу слишком крепкого курса европейской валюты и сокращения QE.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, поддержку рынку акций РФ оказывают новости с Восточного экономического форума - объем контрактов и соглашений, заключенных на ВЭФ, превысил 1 трлн рублей. Кроме того, были высказаны некоторые перспективные идеи, включая нефтепровод на Корейский полуостров, мост между Сахалином и Хоккайдо с перспективой присоединения Японии к высокоскоростной железной дороге Пекин-Москва-Берлин. В любом случае, ВЭФ проходит при аншлаге участников, что обещает насыщенную экономическую деятельность в качестве последствий.

Сообщения об урагане "Ирма" носят оттенок апокалипсиса, так как скорость ветра урагана пятой категории достигает 295 км/ч, или более 80 м/с. "Бежевая книга" ФРС оказалась почти полной копией предыдущего сборника очерков об американской экономике, но, естественно, не отразила последствия ураганов. Урон от урагана "Харви" может оказаться в размере $190 млрд, а новый ураган "Ирма" способен подорвать экономику Флориды, которая является поставщиком фруктов на зимние столы американцев.

Из Европы также поступают слухи о том, что ЕЦБ не планирует объявлять о свертывании программы количественного стимулирования на заседании 7 сентября. Президент Д.Трамп и конгресс договорились о повышении потолка госдолга США, сохранении финансирования правительства до 15 декабря и помощи пострадавшим от урагана Штатам.

Нефть Brent уже находится в "бычьем" рынке, так как подорожала уже более чем на 20% от своих минимальных значений в рамках завершившегося "медвежьего" рынка. Рост определен отчетами компаний по восстановлению нефтеперерабатывающего производства в Техасе и Луизиане. Кроме того, по данным Reuters, в августе экспорт из ОПЕК составил 25,19 млн б/с, что является минимумом с апреля текущего года. В четверг выйдет отчет Минэнерго США, который может оказать поддержку нефтяным ценам.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, недавняя напряженность на Корейском полуострове позволила замерить силу российского рынка - ниже поддержки 1990 пунктов индекс ММВБ не спускался. Следовательно, рынок сейчас находится в режиме "боковой коррекции" к волне роста от 16 июня. Ниже 1990 пунктов индекс ММВБ не пойдет, потому что Д.Трамп заявил в ходе телефонных переговоров с лидером КНР о том, что военные действия против КНДР не являются "основным сценарием".

Также Д.Трамп неожиданно договорился с демократами в Конгрессе продлить действие текущего потолка госдолга и обеспечить предоставление финансирования правительству до 15 декабря. Это редкий случай межпартийного согласия по такому вопросу. Решение идет вразрез с программой республиканцев и министра финансов, которые выступают за долгосрочное сохранение потолка госдолга на текущем уровне. Продлить действие текущего потолка госдолга только на три месяца было идеей демократов. Теперь этот план будет вынесен на голосование в Конгресс. Но остаются сомнения касательно способности Д.Трампа провести реформы по улучшению условий для бизнеса, опасения относительно отставки замглавы ФРС Стэнли Фишера и проблема завышенных котировок американских акций.

Европейский центральный банк в четверг, вероятно, не обозначит конкретные сроки сворачивания программы покупки активов (QE). Главной макроэкономической темой будет выход недельного отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице и данные по запасам нефти в США. Также инвесторы будут следить за новостями по урагану "Ирма", который бушует на Карибах и уже добрался до Пуэрто-Рико. На основную территорию США, на южное побережье Флориды, его прибытие ожидается в субботу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг выросли акции МУФ (+8,4% и +15,1% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,1%), ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (+1,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,3%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,3%).

Подешевели бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-13,2%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-6,6%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,2%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,515 млрд руб. (из них 1,488 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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