Нефть может попытаться развить успех - "Нордеа Банк"

"Локально сложившийся новостной фон на стороне дальнейшего роста цен на "черное золото"». Поступающая на рынок информация о восстановлении инфраструктуры на западном побережье США оказывает поддержку котировкам. Кроме того, высокая вероятность разгула стихии на этот раз на востоке США приводит к тому, что домохозяйства и прочие экономические агенты пытаются создать определенные запасы топлива, что также подстегивает спрос на энергоносители. Помимо американской темы, рынок позитивно оценивает сигналы от участников сделки ОПЕК+ о готовности продлить соглашение на больший срок. Здесь же необходимо отметить предварительные данные о снижении производства ОПЕК в августе (-140К bbl/d). Тем не менее, для большей определенности дальнейшей динамики рынку потребуется некоторое время. Во-первых, необходимы более устойчивые данные об изменении запасов в США; во-вторых, на фоне сигналов о возможном расширении горизонтов сделки ОПЕК+ необходимо дождаться ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА, а также итогов встречи мониторингового комитета. Пока же (до начала третьей декады месяца) Brent c большей вероятностью сохранит уровни $52,8-56,4", - полагает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.