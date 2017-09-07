Индекс ММВБ может двинуться в район 2034-2038 пунктов - ВТБ 24

"Подтвердив поддержки ниже 2000, индекс ММВБ имеет цели двинуться в район 2034-2038. Вместе с тем сезонные риски распродаж на развитых рынках сохраняются. В результате откладывания решений вопросов по финансированию перспектива продвижения налоговых реформ Трампа до декабря 2017 г. становится всё более туманной, а именно она была "мотором" ралли американских акций. Американские фьючерсы снова торгуются в "минусе" в четверг утром. С другой стороны, из-за краткосрочности решения вопроса по потолку госдолга большие планы заимствований Казначейства США придется существенно урезать, что не очень хорошо для доллара, но хорошо для американских экспортеров. В любом случае мы констатируем сокращение рисков в конце недели. В пятницу предполагаем позитивное открытие на ММВБ. Из основных событий дня отметим заседание ЕЦБ и ВЭФ во Владивостоке", - отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин.