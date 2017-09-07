В моменте рынок ОФЗ уже выглядит немного перегретым - Промсвязьбанк

"По итогам среды доходности ОФЗ на отрезке дюрации 3,1-4,5 г. опустились на 7-10 б.п. - до 7,51-7,58%, доходности более "длинных" выпусков снизились на 4-7 б.п. - до 7,53-7,82%. Ралли на рынке ОФЗ продолжается в условиях хорошего спроса на долговые активы EM со стороны глобальных инвесторов. Так, доходности 10-летних бумаг Бразилии, Мексики и ЮАР вчера опустились на 2-9 б.п., а валюты этих стран укрепились на 0,5-1%. На значимость влияния внешних факторов на рублевый долговой рынок указывает также происходящий параллельно рост котировок суверенных евробондов: доходность долларового "бенчмарка" Russia-26 вчера опустилась на 4 б.п. - до 3,76%. Дополнительную поддержку ему оказывает рост цен на нефть, которые за последние 2 дня поднялись на 3%. Продолжает обнадеживать инвесторов и позитивная статистика по инфляции. В этих условиях интерес ко вчерашним аукционам ОФЗ был ожидаемо высоким и размещения прошли без премии в доходности ко вторичному рынку. 16-летний бонд 26221 на сумму 20 млрд руб. был реализован по средневзвешенной цене 100,06 (YTM 7,84%) с переспросом в 3,3 раза, 5-летний 26220 – по 100,08 (YTM 7,51%) с переспросом в 2,6 раза. Между тем риторика ЦБ РФ пока остается очень осторожной. На наш взгляд, в моменте рынок ОФЗ уже выглядит немного перегретым, но мы не исключаем, что если итоги сегодняшней пресс-конференции М. Драги после заседания ЕЦБ (15:30 мск) поддержат уверенность инвесторов в его неготовности к сворачиванию программы QE, то рост котировок рублевых гособлигаций может продолжиться", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.