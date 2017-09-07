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Главная / Мнения аналитиков / Баланс потоков способен удержать в четверг курс рубля в диапазоне 57,00-57,50 руб./$1 - ING Bank
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07 сентября 2017 года 10:50
Баланс потоков способен удержать в четверг курс рубля в диапазоне 57,00-57,50 руб./$1 - ING Bank
Баланс спроса и предложения рубля способен удержать в четверг его курс в диапазоне 57,00-57,50 руб./$1, и лишь сюрпризы от предстоящего заседания ЕЦБ способны внести коррективы, считает главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой. "Однако больших сюрпризов мы, как раз, не ожидаем: Драги, вероятно, попытается найти тонкий баланс между анонсом обсуждаемой стратегии постепенного сокращения программы QE и уверением в сохранении стимулирующей политики. Это необходимо, чтобы ограничить дальнейший рост EUR/USD, особенно в условиях собственной слабости доллара", - говорится в обзоре банка.
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07 сентября 2017 года 17:30
четверг, 7 сентября, российский рынок снова движется в позитивном тренде вслед за торгующимися в зеленой зоне европейскими площадками и дорожающей нефтью, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс ММВБ прибавляет 0,4%, в то время как РТС – даже 1,2%, на фоне укрепляющегося... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:58
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 6 сентября 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели был... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:53
Новости о росте напряженности вокруг Северной Кореи в последнее время доминировали на рынке золота. Несмотря на это, мы полагаем, что ключевыми драйверами недавнего роста цен на золото стали неожиданное ослабление доллара США и улучшение настроений на рынке фьючерсов из-за проблем в администрации... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:31
"Российский рынок акций завершит день ростом на фоне успешного Восточного экономического форума, а также ряда позитивных корпоративных событий. Нефть торгуется выше $54 за баррель Brent, что оказывает поддержку рублю. Кроме того, усиление отечественной валюты происходит на фоне улучшения прогноза... читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:52
"Рубль вновь обновил 2,5-месячный максимум с самого утра, добравшись до отметки 56,88. Главным фактором роста рубля остается динамика нефти – сегодня Brent обновила 3,5-месячный максимум на отметке 54,66 долл./баррель. Ожидания больших убытков в сезон ураганов в США, а также вероятность резкого... читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:40
Москва. 7 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и сохраняющемуся у мировых инвесторов высокому "аппетиту к риску" на фоне локального снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:32
"В первую половину четверга, 7 сентября, курс рубля вырос относительно доллара на 30 копеек -до 57 руб./доллар. Сегодня поддержку рублю оказывают как продолжающие дорожать цены на нефть, так и ослабление курса доллара относительно основных валютных пар. Дело в том, что в преддверии заседания ЕЦБ,... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:57
"На рынке промышленных металлов по-прежнему всё спокойно, - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Биржевой индекс промышленных металлов сегодня вновь обновил пятилетний максимум. Цены на золото пока уверенно держатся вблизи годовых максимумов, в районе 1340$. Растущие геополитические... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:45
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,65 – 57,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжает укрепляться, опираясь на позитивную динамику нефти, а также рост спроса на российские ОФЗ. Дополнительным фактором поддержки выступает слабость доллара на фоне слабой статистики и неопределенной позиции ФРС. Котировки Brent преодолели... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:28
Позитивная динамика на нефтяном рынке, спрос инвесторов на госдолг и ожидание снижения ставки ЦБ поддерживают курс рубля - "Аналитика Онлайн"
Минфин провел очередное успешное размещение облигаций. Котировки черного золота бьют рекорды из-за урагана, который надвигается на побережье США, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Минфин вчера в очередной раз реализовал весь объем предлагаемых... читать дальше
.07 сентября 2017 года 13:56
"Сегодня в центре внимания заседание ЕЦБ, посвященное монетарной политике и пресс-конференция Марио Драги, - указывает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Курс евро продолжает рост к доллару на фоне ожидания завершения QE. Также будет... читать дальше
.07 сентября 2017 года 13:24
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи четырехнедельных максимумов по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы в США возвращаются к работе после урагана Харви, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:59
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, сомневаются в возможности более значительного укрепления рубля. "Пара USD/RUBвчера держалась в относительно узком диапазоне 57,25-57,60 руб./$1. Настрой глобальных рынков в отношении рисков улучшился после... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:46
Ожидаемое ускорение инфляции к концу года не должно мешать ЦБ снижать ставку, считают аналитики Raiffeisenbank. При этом, как говорится в обзоре банка, по мнению экспертов, текущая динамика инфляции может позволить ЦБ снизить ставку на 50 б.п. на заседании в сентябре. "По данным Росстата, цены... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:44
В последние четыре месяца года ИПЦ вырастет примерно на 1,6%, и значит, по итогам 2017 года инфляция составит 3,4%, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Годовая инфляция по состоянию на конец августа оказалась рекордно низкой - 3,3%, а за... читать дальше
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