Баланс потоков способен удержать в четверг курс рубля в диапазоне 57,00-57,50 руб./$1 - ING Bank

Баланс спроса и предложения рубля способен удержать в четверг его курс в диапазоне 57,00-57,50 руб./$1, и лишь сюрпризы от предстоящего заседания ЕЦБ способны внести коррективы, считает главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой.

"Однако больших сюрпризов мы, как раз, не ожидаем: Драги, вероятно, попытается найти тонкий баланс между анонсом обсуждаемой стратегии постепенного сокращения программы QE и уверением в сохранении стимулирующей политики. Это необходимо, чтобы ограничить дальнейший рост EUR/USD, особенно в условиях собственной слабости доллара", - говорится в обзоре банка.