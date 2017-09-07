Для рубля возвращение к 58-59 за доллар выглядит более реальным, чем продолжение роста - Локо Банк

"Рубль показал сильное укрепление накануне на фоне резкого роста цен на нефть, в четверг укрепление может продолжиться, хотя и более умеренными темпами. Курс российской валюты лишь немного ниже 57,4 за доллар, при этом он подбирается к отметке в 57,3 где сосредоточено локальное сопротивление. Для ее преодоления потребуются дополнительные факторы роста. Но на рубль все еще оказывают давление различные риски, в том числе геополитические, поэтому без нефтяного ралли ослабление бы продолжилось. Цены на нефть сейчас прекратили рост, и возможна некоторая коррекция, поэтому более вероятно возвращение рубля к 57,8 за доллар. Кроме того, американская статистика и заседание ЕЦБ на этой неделе способны также "ударить" по рублю. Также не стоит забывать про фактор нефти. Ураган "Ирма", если риски реализуются, приведет к падению цен обратно до $52-52,5 за баррель Brent, а возможная эскалация ситуации вокруг Северной Кореи вновь отпугнет инвесторов в рисковые активы. Поэтому для рубля сейчас возвращение к 58-59 за доллар выглядит более реальным, чем продолжение роста", - полагает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.