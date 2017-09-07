На рынках продолжается методичная распродажа доллара - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что на рынках продолжается методичная, пусть и скромная распродажа доллара. Американская валюта потеряла с начала недели 0.5% по индексу USDX, но это было снижение день ото дня. Новостной фон явно благоприятствует развитию давления на доллар, но участников рынка сдерживает тот факт, что с начала года его ослабление выглядит весьма существенным.

Среди новостей против USD можно выделить призывы к осторожности с повышениями от представителей ФРС из-за вялой инфляции. Вчерашняя публикация непроизводственного ISM и индексов PMI от Markit не оправдали ожидания, отметив возможное замедление темпов роста сферы услуг в августе. К тому же досрочно решил покинуть свой пост в совете ФРС Стенли Фишер. Будучи центристом, он последнее время выступал за повышение ставок, так что теперь на рынках усиливаются сомнения в ещё одном повышении до конца года. А позже в Бежевой книге ФРС указала на беспокойство за автомобильную отрасль в США. До этого там был бум, а теперь происходит заметная «коррекция» в объёмах производства.

Темпы роста американской экономики перестают выгодно отличаться от общемировых. Штаты были в авангарде восстановления, но теперь другие экономики растут опережающими темпами. Например, темп роста ВВП в Канаде превышает 4% к прошлому году, заставив ЦБ страны на втором заседании подряд повысить ставку. Это стало неожиданностью для рынков, которые ждали такого шага лишь в конце октября. Более того, Банк Канады не исключил дальнейшие повышения в этом году. Этот решительный разворот политики помог вчера канадскому луни обновить минимумы за два с лишним года и увеличить прирост в рамках последнего ралли с мая до 12%.

"Подобный решительный настрой и отход от стимулов может оказаться свойствен и ЕЦБ, - полагает эксперт FxPro. - Сегодня в рамках очередной пресс-конференции и оглашения новых прогнозов по инфляции и росту трейдеры ждут от Драги осуждения излишнего резкого укрепления единой валюты. Однако ранее в Джексон-Хоул глава ЕЦБ обошёл молчанием этот вопрос, что вызвало всплеск покупок евро. Отсылки к прочному восстановлению экономики и временному характеру низкой инфляции способны поддержать существующий рост единой валюты, хотя вряд ли это способно понравиться регулятору. На российском рынке вчера рубль укрепился вслед за нефтью на сообщениях о силе урагана Ирма. USDRUB потеряла ещё 17 копеек до 57.35, рискуя сегодня вплотную приблизиться к 57. EURRUB снизилась в среду на 15 копеек до 68.42. Сегодняшние перспективы пары очень сильно зависят от реакции на выступление Драги. Тут важными уровнями являются 68 и 69. Преодоление этих отметок может оказаться важным сигналом для развития тренда в соответствующем направлении".