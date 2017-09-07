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Главная / Мнения аналитиков / На заявлениях Главы ЕЦБ евро ослабнет к доллару - Банк "Глобэкс"
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07 сентября 2017 года 10:36
На заявлениях Главы ЕЦБ евро ослабнет к доллару - Банк "Глобэкс"
"Американский рынок закрылся в плюсе на 0,3% благодаря договоренности Президента США с демократами касательно того, чтобы временно (до 15 декабря) повысить уровень госдолга США при условии выделения средств на борьбу с последствиями урагана «Харви». Кроме того, демократы настроены не допустить возможного дефолта страны в декабре. Таким образом, инвесторы восприняли новости позитивно, и даже не смутились новости о досрочном прекращении полномочий зампредседателя ФРС Стэнли Фишера в середине октября. Вместе с тем, есть беспокойство относительно урагана «Ирма», который уже идет на северо-востоке Карибских островов, и судя по прогнозам, может пройти над штатом Флорида до Южной Каролины. На пути траектории урагана есть один НПЗ в штате Джорджия и более 15 штук в близлежащих штатах: Алабама, Миссисипи, Луизина, Техас. Это будет давить на торги на рынке нефти и не даст упасть нефтяным котировкам. Даже если запасы сырой нефти выросли на 2,8 млн барр. согласно прогнозам API. От главы ЕЦБ Марио Драги мы ожидаем вербальных интервенций на тему сильного укрепления евро, это мешает ЕС в достижении цели по инфляции, что автоматически подтвердит продолжение программы по выкупу активов с рынка, то есть на рынок будут поступать деньги. И таким образом, повышение ставок в ЕС ждать не стоит. Поэтому мы считаем, что на заявлениях Главы ЕЦБ евро ослабнет к доллару и рубль тоже", - указывает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.
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07 сентября 2017 года 17:30
четверг, 7 сентября, российский рынок снова движется в позитивном тренде вслед за торгующимися в зеленой зоне европейскими площадками и дорожающей нефтью, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс ММВБ прибавляет 0,4%, в то время как РТС – даже 1,2%, на фоне укрепляющегося... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:58
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 6 сентября 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели был... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:53
Новости о росте напряженности вокруг Северной Кореи в последнее время доминировали на рынке золота. Несмотря на это, мы полагаем, что ключевыми драйверами недавнего роста цен на золото стали неожиданное ослабление доллара США и улучшение настроений на рынке фьючерсов из-за проблем в администрации... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:31
"Российский рынок акций завершит день ростом на фоне успешного Восточного экономического форума, а также ряда позитивных корпоративных событий. Нефть торгуется выше $54 за баррель Brent, что оказывает поддержку рублю. Кроме того, усиление отечественной валюты происходит на фоне улучшения прогноза... читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:52
"Рубль вновь обновил 2,5-месячный максимум с самого утра, добравшись до отметки 56,88. Главным фактором роста рубля остается динамика нефти – сегодня Brent обновила 3,5-месячный максимум на отметке 54,66 долл./баррель. Ожидания больших убытков в сезон ураганов в США, а также вероятность резкого... читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:40
Москва. 7 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и сохраняющемуся у мировых инвесторов высокому "аппетиту к риску" на фоне локального снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:32
"В первую половину четверга, 7 сентября, курс рубля вырос относительно доллара на 30 копеек -до 57 руб./доллар. Сегодня поддержку рублю оказывают как продолжающие дорожать цены на нефть, так и ослабление курса доллара относительно основных валютных пар. Дело в том, что в преддверии заседания ЕЦБ,... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:57
"На рынке промышленных металлов по-прежнему всё спокойно, - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Биржевой индекс промышленных металлов сегодня вновь обновил пятилетний максимум. Цены на золото пока уверенно держатся вблизи годовых максимумов, в районе 1340$. Растущие геополитические... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:45
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,65 – 57,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжает укрепляться, опираясь на позитивную динамику нефти, а также рост спроса на российские ОФЗ. Дополнительным фактором поддержки выступает слабость доллара на фоне слабой статистики и неопределенной позиции ФРС. Котировки Brent преодолели... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:28
Позитивная динамика на нефтяном рынке, спрос инвесторов на госдолг и ожидание снижения ставки ЦБ поддерживают курс рубля - "Аналитика Онлайн"
Минфин провел очередное успешное размещение облигаций. Котировки черного золота бьют рекорды из-за урагана, который надвигается на побережье США, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Минфин вчера в очередной раз реализовал весь объем предлагаемых... читать дальше
.07 сентября 2017 года 13:56
"Сегодня в центре внимания заседание ЕЦБ, посвященное монетарной политике и пресс-конференция Марио Драги, - указывает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Курс евро продолжает рост к доллару на фоне ожидания завершения QE. Также будет... читать дальше
.07 сентября 2017 года 13:24
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи четырехнедельных максимумов по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы в США возвращаются к работе после урагана Харви, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:59
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, сомневаются в возможности более значительного укрепления рубля. "Пара USD/RUBвчера держалась в относительно узком диапазоне 57,25-57,60 руб./$1. Настрой глобальных рынков в отношении рисков улучшился после... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:46
Ожидаемое ускорение инфляции к концу года не должно мешать ЦБ снижать ставку, считают аналитики Raiffeisenbank. При этом, как говорится в обзоре банка, по мнению экспертов, текущая динамика инфляции может позволить ЦБ снизить ставку на 50 б.п. на заседании в сентябре. "По данным Росстата, цены... читать дальше
.07 сентября 2017 года 12:44
В последние четыре месяца года ИПЦ вырастет примерно на 1,6%, и значит, по итогам 2017 года инфляция составит 3,4%, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Годовая инфляция по состоянию на конец августа оказалась рекордно низкой - 3,3%, а за... читать дальше
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