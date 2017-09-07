На заявлениях Главы ЕЦБ евро ослабнет к доллару - Банк "Глобэкс"

"Американский рынок закрылся в плюсе на 0,3% благодаря договоренности Президента США с демократами касательно того, чтобы временно (до 15 декабря) повысить уровень госдолга США при условии выделения средств на борьбу с последствиями урагана «Харви». Кроме того, демократы настроены не допустить возможного дефолта страны в декабре. Таким образом, инвесторы восприняли новости позитивно, и даже не смутились новости о досрочном прекращении полномочий зампредседателя ФРС Стэнли Фишера в середине октября. Вместе с тем, есть беспокойство относительно урагана «Ирма», который уже идет на северо-востоке Карибских островов, и судя по прогнозам, может пройти над штатом Флорида до Южной Каролины. На пути траектории урагана есть один НПЗ в штате Джорджия и более 15 штук в близлежащих штатах: Алабама, Миссисипи, Луизина, Техас. Это будет давить на торги на рынке нефти и не даст упасть нефтяным котировкам. Даже если запасы сырой нефти выросли на 2,8 млн барр. согласно прогнозам API. От главы ЕЦБ Марио Драги мы ожидаем вербальных интервенций на тему сильного укрепления евро, это мешает ЕС в достижении цели по инфляции, что автоматически подтвердит продолжение программы по выкупу активов с рынка, то есть на рынок будут поступать деньги. И таким образом, повышение ставок в ЕС ждать не стоит. Поэтому мы считаем, что на заявлениях Главы ЕЦБ евро ослабнет к доллару и рубль тоже", - указывает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.