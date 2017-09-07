Рубль изменяется незначительно к доллару и евро на старте торгов четверга на фоне высокой нефти

Москва. 7 сентября. Изменения доллара США и евро при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг незначительны, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне высоких мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,31-57,39 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,355 руб./$1 (+0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 68,445 руб./EUR1 (+2,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 1,4 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 62,35 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,63 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,85 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной динамики валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов четверга связано, прежде всего, с относительно стабильной ситуацией на мировых нефтяных площадках, где котировки Brent, несмотря на небольшое снижение утром 7 сентября, остаются выше отметки $54 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабое снижение в ходе азиатских торгов в четверг после скачка накануне, вызванного ожиданием возобновления работы американских НПЗ, закрывшихся после урагана "Харви". Открытие НПЗ, как ожидается, подстегнет спрос на нефть. Вместе с тем товарные запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг. При этом запасы бензина упали на 2,5 млн баррелей. Рынок с нетерпением ожидает официальных данных о запасах топлива в США за прошлую неделю. По прогнозам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, Минэнерго США в 18:00 мск в четверг сообщит о росте запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижении резервов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

На этом фоне ноябрьский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск в четверг подешевел на 0,33% - до $54,02 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подорожали на 1,54% - до $54,20 за баррель, в ходе торгов их цена повышалась до $54,31 - максимума с конца мая. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась с утра в четверг на 0,28% - до $49,02 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на 1,03% - до $49,16 за баррель, максимума за четыре недели.