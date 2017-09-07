В целом сентимент на рынке нефти способствует дальнейшему росту котировок Brent - Промсвязьбанк

"Фьючерс на нефть марки Brent вчера тестировал отметку в 54 доллара/баррель, поддержанный последствиями урагана "Харви" и опасений по урагану "Ирма", приближающемуся к побережью США и угрожающему добыче в Мексиканском заливе. Кроме того, поддержку ценам оказало решение Саудовской Аравии объявить о сокращении поставок своей легкой нефти (на 10%) и отмене скидок, что ведет к росту цен на 55 центов с барреля. В целом решение Саудовской Аравии вполне объяснимо, учитывая дисбаланс предложения вследствие урагана "Харви", в т.ч. и ограниченность пропускной способности портов США. Данные от Американского института нефти, вышедшие ночью, в целом подтвердили ожидания рынка. В целом сентимент на рынке нефти способствует дальнейшему росту котировок Brent, с выходом в диапазон 55-60., хотя бурный рост последних двух дней и предполагает возможность небольшого отката. Целевой диапазон по фьючерсу Brent на сегодня – 53,5-54,5 доллара", - указывает специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.