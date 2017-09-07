Brent в среду обновила 3,5-месячный максимум - eToro

"Североморская Brent вчера обновила 3,5-месячный максимум все на той же теме ураганов. Сегодня котировки удерживаются вблизи отметки 54,000 долл./барр. После «Харви» и перед «Ирмой» рынок занят подсчетами по поводу объемов, которые уйдут с рынка нефти на текущий момент. Причем двумя ураганами, похоже, все не обойдется. Вслед за «Ирмой» идет еще один тропический шторм «Хосе», который уже был переведен в категорию ураганов в связи со своей силой. А тем временем в мексиканском заливе развивается еще один ураган, которому дали имя «Катя». Однако помимо спекуляций и страхов по поводу природных катастроф, будут еще и факты. Вчера Американский институт нефти (API) подтвердил резкое падение показателя бензина и дистиллятов. Тем временем, общий прирост запасов сырой нефти составил 2,791 млн баррелей, но и это оказалось меньше прогнозных значений, которые колебались в районе 4 млн баррелей. Сегодня нам предстоит пройти еще один тест на прочность с помощью еженедельного отчета. Если показатели Минэнерго по объемам запасов в подземных хранилищах США подтвердят подобную же динамику, Brent запросто может добраться до отметки 55,00 долл./барр.", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.