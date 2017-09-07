Утренние прогнозы: наиболее вероятна консолидация фондовых индексов около уровней закрытия среды

По итогам торгов среды индекс ММВБ составил 2014,6 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1106,7 пункта (+0,5%); рост акций был поддержаг дорожающей нефтью. На утро четверга, по мнению аналитиков, сформирован нейтральный внешний фон, что обусловит в начале торгов консолидацию российских индексов около уровней закрытия среды.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка складывается близкое к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent выросли после сообщений о том, что приближающемуся к территории США урагану "Ирма" присвоена высшая пятая категория опасности и в моменте колеблются в районе отметки $54 за баррель в ожидании публикации данных по запасам и производству нефти департаментом энергетики США (DOE). Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2015 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в случае возможного в дальнейшем улучшения внешнего фона попытки этого фондового индикатора подтянуться к зоне сопротивления росту, сложившейся в районе отметки 2030 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Внешний фон к открытию торгов выглядит нейтральным – повышение цен на нефть приостановилось (трейдеры ожидают отчета Минэнергетики США сегодня в 18:00 мск), активность на мировых фондовых площадках также выглядит сдержанной (отчасти из-за геополитических рисков). Президент США одобрил предложенное демократами компромиссное решение по лимиту госдолга, которое позволит обеспечить финансирование работы правительства до 08.12, что способствует смягчению опасений в отношении финансовой устойчивости, но не является достаточным основанием для заметного оживления. Сегодня повлиять на настрой инвесторов может комментарий по итогам регулярного заседания ЕЦБ (решение по ставке ожидается в 14:45 мск, начало пресс-конференции в 15:30 мск)".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "В сложившихся условиях в начале дня мы ожидаем консолидации российских индексов у уровней закрытия среды. Этому также будет способствовать ожидание игроками результатов заседания ЕЦБ, в преддверии которого они предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к снижению объемов торгов. В результате наши индексы могут сохранить свои позиции вплоть до решения европейского регулятора. Единственным фактором, который может сдвинуть наши рынки, является ситуация на рынке энергоносителей, где возможны попытки продолжения роста, что позволит российским "быкам" вернуть себе инициативу".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Для российского рынка акций внешняя обстановка выглядит позитивно, сегодня индекс РТС может прибавить около 0,5%. Курсы доллара и евро вырастут до 57,5 и 68,6 руб. соответственно. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Системы", "Мосбиржи", "Яндекса" и "МТС", которые пользуются спросом в последнее время. Некоторая определенность по сумме предполагаемых выплат "Системой" неплохо поднимает котировки".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "По итогам торгов четверга мы ожидаем продолжения роста Российских фондовых индексов. Наметившееся восстановление интереса к рисковым активам и рост цен на нефть остаются благоприятным фоном для приобретения акций Российских компаний. Целью роста по ММВБ, на наш взгляд, выступит уровень 2030, в перспективе 2056, по РТС ближайшая цель 1120, дальнейший рост в район 1130. Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом".