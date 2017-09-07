Утром ожидаем консолидации российских фондовых индексов - ИК "Фридом Финанс"

"В сложившихся условиях в начале дня мы ожидаем консолидации российских индексов у уровней закрытия среды. Этому также будет способствовать ожидание игроками результатов заседания ЕЦБ, в преддверии которого они предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к снижению объемов торгов. В результате наши индексы могут сохранить свои позиции вплоть до решения европейского регулятора. Единственным фактором, который может сдвинуть наши рынки, является ситуация на рынке энергоносителей, где возможны попытки продолжения роста, что позволит российским "быкам" вернуть себе инициативу. Во второй половине торгов основным фактором станут данные Минэнерго США по запасам углеводородов. Скорее всего, они покажут рост запасов нефти, что обусловлено влиянием урагана "Харви". В результате игроки будут оценивать их, исходя из своих ожиданий. Если рост запасов окажется меньше ожиданий, это придаст ускорение рынку энергоносителей и может позволить нефти марки Brent подняться в район 55 долларов за баррель, что будет способствовать покупкам в российских активах в последний час торгов", - указывает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.