Доллар и евро могут продолжить снижение по отношению к рублю - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи сегодня с утра мы не ожидаем существенных движений в долларе и евро, однако их снижение может продолжиться. В преддверии заседания российского ЦБ, где ожидается снижение ставки на 0,5%, можно ожидать повышенный интерес к нашим облигациям, что приводит к наличию спроса на рублевую ликвидность и поддерживает национальную валюту. Однако ситуация на рынке энергоносителей продолжает оставаться основной для рубля. В результате именно данные по запасам углеводородов и реакция рынка на них определят закрытие на нашем валютном рынке. При этом стоит отметить, что доллар закрепился под уровнем 57,5 рублей, что говорит в пользу продолжения снижения американской валюты, первой целью которого может выступить поддержка на уровне 56 рублей", - комментирует ситуацию старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.