Котировки Brent имеют шансы продолжить движение в район $55,4 - ИК "ФИНАМ"

"На фоне приближения нефтяных котировок к отметке $55 швейцарский банк UBS понизил прогноз цены нефти марки Brent на 2017 год с $56 до $53 за баррель, а на 2018 год - с $60 до $55, ссылаясь на восстановление добычи в Ливии и Нигерии и неопределенные перспективы будущих действий ОПЕК. Аналитики банка отметили, что переизбыток запасов нефти в странах ОЭСР будет наблюдаться вплоть до середины 2018 года. В среду котировки Brent преодолели августовский максимум, расположенный на отметке $53,6 и на данный момент имеют шансы продолжить движение в район $55,4, откуда может последовать коррекция. Поддержкой выступит уровень $52,9. Вышедшие данные от API показали, что запасы сырой нефти выросли на 2,79 млн барр., запасы бензина сократились на 2,54 млн барр., дистиллятов — на 0,603 млн барр., запасы в Кушинге прибавили 0,669 млн барр." - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов