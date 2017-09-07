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07 сентября 2017 года 09:52

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 7 сентября. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное повышение в среду на фоне "голубиных" заявлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) и решения президента США Дональда Трампа договориться с демократами о финансировании работы правительства и повышении лимита госдолга. Вместе с тем опасения, связанные с геополитической напряженностью на Корейском полуострове и ураганом "Ирма", сдерживали подъем. Д.Трамп и лидеры демократов Конгресса согласовали пакет из трех мер: финансирование работы правительства и увеличение верхнего предела госдолга США до 15 декабря, а также выделение первого транша экстренной помощи (почти $8 млрд) на ликвидацию последствий урагана "Харви".

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард накануне заявила, что она считает необходимым проявить осторожность в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США и принять во внимание темпы базовой инфляции перед следующим повышением процентных ставок. Тем временем глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что четыре повышения ставки с конца 2015 года могут нанести "реальный вред" экономике США. Его коллега из ФРБ Далласа Роберт Каплан также призвал к терпению в вопросе о ставках, хотя и допустил еще одно повышение до конца 2017 года при условии, что данные об инфляции не принесут неприятных сюрпризов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг не демонстрируют единой динамики: новости о согласовании временного решения по лимиту госдолга США поддерживают рост, однако одновременно на рынке сохраняется беспокойство из-за геополитической напряженности на Корейском полуострове и урагана "Ирма". Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,16%. Южнокорейский KOSPI подскочил на 1,2% после пяти сессий снижения подряд. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%. Вместе с тем китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,2%, а Shenzhen Composite вырос на 0,3%.

Внимание трейдеров в четверг будет сконцентрировано на заседании Европейского центрального банка: участники рынка хотят ясности в отношении программы количественного смягчения (QE) и позиции ЦБ в связи с резким укреплением евро в последние месяцы. При этом экономисты не ожидают изменения процентных ставок или объемов QE в сентябре, но говорят о возможности пересмотра прогнозов ЕЦБ по росту ВВП и инфляции в еврозоне.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабое снижение в ходе азиатских торгов в четверг после скачка накануне, вызванного ожиданием возобновления работы американских НПЗ, закрывшихся после урагана "Харви". Открытие НПЗ, как ожидается, подстегнет спрос на нефть. Вместе с тем товарные запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг. При этом запасы бензина упали на 2,5 млн баррелей. Кроме того, рынок с нетерпением ожидает официальных данных о запасах топлива в США за прошлую неделю. По прогнозам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, Минэнерго США в 18:00 мск в четверг сообщит о росте запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижении резервов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

На этом фоне ноябрьский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в четверг подешевел на 0,48% - до $53,94 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подорожали на 1,54% - до $54,20 за баррель, в ходе торгов их цена повышалась до $54,31 - максимума с конца мая. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась с утра в четверг на 0,37% - до $48,98 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на 1,03% - до $49,16 за баррель, максимума за четыре недели.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла почти в 1,5 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 21,116 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,268 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 сентября вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 526,20 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мостотрест-08" (MOEX: MSTT) (+1,73%), "Сбербанк БО-37" (+0,74%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,51%), а в лидерах снижения - "О1 Пропертиз Финанс-01" (-0,66%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,56%) и "Сбербанк БО-18" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Племенной завод "Комсомолец" 5 сентября полностью разместило биржевые облигаций серии 001-БО объемом 30 млн рублей. Облигации размещались по открытой подписке на "Санкт-Петербургской бирже". Номинал бумаг - 100 рублей, срок обращения - 1 год, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-2-го купонов установлены на уровне 14% годовых.

Совет директоров АО "Концерн "Калашников" дал согласие на размещение в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р выпуска бондов серии БО-П02. Объем планируемого выпуска не должен превышать 7 млрд рублей, срок обращения - не более 10 лет, оферта - не позднее 5 лет, ставка 1-го купона - не более 10,9% годовых. Находящийся под западными санкциями "Концерн "Калашников" в апреле разместил дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на 3 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта. Дебютные облигации были размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 14-20-го купонов облигаций 9-й серии в размере 8,9% годовых (44,38 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 9-й выпуск облигаций объемом 15 млрд рублей в марте 2011 года. Ставка текущего купона установлена в размере 11,4% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. По бондам 25 сентября предстоит оферта. Дата погашения займа - 18 марта 2021 года.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 11-18-го купонов биржевых облигаций БО-04 в размере 8,9% годовых. Десятилетние облигации серии БО-04 на 5 млрд рублей компания разместила в марте 2015 года. Бонды имеют квартальные купоны. Ставка текущего купона - 14,75% годовых. По выпуску 14 сентября 2017 года предусмотрена оферта. Согласно материалам сайта госзакупок, компания после оферты планирует провести вторичное размещение бондов.

ООО "РГС Недвижимость" не исполнило оферту на выкуп биржевых облигаций серии БО-П03 на общую сумму 1 млрд 999 млн 959 тыс. 296,4 рубля с учетом накопленного купонного дохода. Владельцы облигаций в рамках оферты 5 сентября предъявили к выкупу 1 млн 996,605 тыс. бондов. Неисполнение оферты компания объясняет "отсутствием достаточной суммы денежных средств для исполнения обязательств по приобретению биржевых облигаций". При этом 31 августа компания сообщила, что полностью выплатила купонный доход по 6-му купону данных облигаций в размере 62 млн 226 тыс. 831,6 рубля. Облигации объемом 2 млрд рублей были размещены в марте 2016 года в рамках программы биржевых облигаций. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 7-го купона - 12,25% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 6 марта 2018 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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