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07 сентября 2017 года 09:44

Внимание трейдеров в четверг сконцентрировано на заседании ЕЦБ

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное повышение в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабое снижение в ходе азиатских торгов в четверг.

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное повышение в среду на фоне "голубиных" заявлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) и решения президента США Дональда Трампа договориться с демократами о финансировании работы правительства и повышении лимита госдолга.

Вместе с тем опасения, связанные с геополитической напряженностью на Корейском полуострове и ураганом "Ирма", сдерживали подъем.

Д.Трамп и лидеры демократов Конгресса согласовали пакет из трех мер: финансирование работы правительства и увеличение верхнего предела госдолга США до 15 декабря, а также выделение первого транша экстренной помощи (почти $8 млрд) на ликвидацию последствий урагана "Харви".

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард накануне заявила, что она считает необходимым проявить осторожность в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США и принять во внимание темпы базовой инфляции перед следующим повышением процентных ставок.

Тем временем глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что четыре повышения ставки с конца 2015 года могут нанести "реальный вред" экономике США.

Его коллега из ФРБ Далласа Роберт Каплан также призвал к терпению в вопросе о ставках, хотя и допустил еще одно повышение до конца 2017 года при условии, что данные об инфляции не принесут неприятных сюрпризов.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе поднялся до 55,3 пункта по сравнению с 53,9 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более значительного роста - до 55,6 пункта.

Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее снижении.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США в июле 2017 года увеличилось на 0,3%, до $43,7 млрд, сообщило в среду министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель равнялся $43,5 млрд, а не $43,6 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали, что в июле дефицит увеличится до $44,8 млрд.

Проект резолюции США по санкциям против КНДР, представленный в Совете Безопасности ООН, предполагает полный запрет на экспорт угля, железной руды, свинцовой руды и морепродуктов из Северной Кореи. Проект также предполагает запрет на увеличение числа рабочей силы из Северной Кореи в других государствах, создание новых совместных предприятий с КНДР и инвестиции в уже созданные.

Ураган "Ирма", который признан одним из самых мощных в Атлантике за все время наблюдений, достиг северо-восточной части Карибских островов. "Ирма" опустошила остров Барбуда, нанесла существенный ущерб островам Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. Эксперты ожидают, что к выходным "Ирма" доберется до Флориды.

Акции Intel Corp. подорожали на 2,1%. Европейский суд в среду направил решение о наложении штрафа на американскую корпорацию Intel в размере 1,06 млрд евро, принятое Еврокомиссией в 2009 году, на пересмотр в суд более низкой инстанции.

Рыночная стоимость Hewlett Packard Enterprise Co. упала на 1,9% после публикации квартальных результатов.

Капитализация United Continental уменьшилась на 1,3%. Авиакомпания ухудшила прогнозы выручки в расчете на единицу воздушной перевозки и рентабельности по доналоговой прибыли в III квартале из-за урагана "Харви" и напряженности на Корейском полуострове.

Стоимость бумаг ритейлера Francesca's Holdings сократилась на 2% из-за ожидаемого ухудшения прибыли в связи с ураганом "Харви".

Акции нефтегазовых компаний подорожали на фоне восстановления работы НПЗ в Техасе после урагана "Харви". Chevron Corp. прибавила 2,2%, Exxon Mobil Corp. - 2,1%.

При этом цена бумаг Home Depot Inc. увеличилась на 2,4% в связи с ожиданиями, что стихийные бедствия подстегнут спрос на товары для дома и ремонта.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 6 сентября поднялся на 54,33 пункта (0,25%) и составил 21807,64 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 7,69 пункта (0,31%) - до 2465,54 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 17,74 пункта (0,28%) и составил 6393,31 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг не демонстрируют единой динамики: новости о согласовании временного решения по лимиту госдолга США поддерживают рост, однако одновременно на рынке сохраняется беспокойство из-за геополитической напряженности на Корейском полуострове и урагана "Ирма".

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,4%. Южнокорейский KOSPI подскочил на 1,2% после пяти сессий снижения подряд.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%.

Вместе с тем китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,2%, а Shenzhen Composite вырос на 0,3%.

Вместе с тем рынки встревожен новостью о досрочном уходе в отставку зампредседателя Федрезерва Стэнли Фишера: он планирует уволиться в середине октября, тогда как срок его полномочий истекает лишь в июне 2018 года. С.Фишер в письме Д.Трампу объяснил свое решение личными причинами.

Внимание трейдеров в четверг сконцентрировано на заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ): участники рынка хотят ясности в отношении программы количественного смягчения (QE) и позиции ЦБ в связи с резким укреплением евро в последние месяцы. При этом экономисты не ожидают изменения процентных ставок или объемов QE в сентябре, но говорят о возможности пересмотра прогнозов ЕЦБ по росту ВВП и инфляции в еврозоне.

Центральный банк Малайзии, как ожидается, оставит базовую процентную ставку на уровне 3% на заседании в четверг.

Розничные продажи в Австралии не изменились в июле по сравнению с предыдущим месяцем. При этом торговый профицит Австралии составил 460 млн австралийских долларов в июле при ожидавшихся рынком 1 млрд австралийских долларов.

В Токио в число лидеров роста входят автомобилестроительные концерны: Mitsubishi Motors прибавил 1,8%, Toyota - 1,1%, Honda - 1,4%.

Цена бумаг южнокорейской Samsung Electronics увеличилась на 2,4% на фоне благоприятных прогнозов спроса на дисплеи на органических светодиодах (OLED). По данным информированных источников, Samsung - единственный поставщик таких экранов для новых iPhone, которые будут представлены на следующей неделе.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабое снижение в ходе азиатских торгов в четверг после скачка накануне, вызванного ожиданием возобновления работы американских НПЗ, закрывшихся после урагана "Харви".

Открытие НПЗ, как ожидается, подстегнет спрос на нефть.

Вместе с тем товарные запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг. При этом запасы бензина упали на 2,5 млн баррелей, пишет MarketWatch.

Ноябрьский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в четверг подешевел на $0,17 (0,31%) - до $54,03 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подорожали на $0,82 (1,54%) - до $54,20 за баррель, в ходе торгов их цена повышалась до $54,31 - максимума с конца мая.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась с утра в четверг на $0,09 (0,18%) - до $49,08 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на $0,50 (1,03%) - до $49,16 за баррель, максимума за четыре недели.

Motiva Enterprises (контролируется Saudi Aramco) работает над восстановлением переработки на крупнейшем НПЗ США в Порт-Артуре до 40% мощности предприятия до конца недели.

По данным, собранным агентством Bloomberg, из строя все еще выведены около 12% нефтеперерабатывающих мощностей США. По оценкам Goldman Sachs, НПЗ, рассчитанные на переработку 2 млн баррелей нефти в сутки (б/с), останутся закрытыми и после 7 сентября, а работа предприятий, перерабатывающих 1,4 млн б/с, восстановится лишь во второй половине месяца.

Кроме того, рынок с нетерпением ожидает официальных данных о запасах топлива в США за прошлую неделю. По прогнозам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, Минэнерго США в 18:00 мск в четверг сообщит о росте запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижении резервов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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