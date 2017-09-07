Индекс ММВБ имеет шансы на продолжение роста в сторону 2030-2050 пунктов - TeleTrade

Российский рынок акций закончил торги среды на уровне 2014,60 пунктов по индексу ММВБ и на уровне 1106,70 пунктов по индексу РТС. Оба ведущих индекса показали рост на 0,53%, констатирует ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Оттестировав зону 1995-2000 пунктов на предмет поддержки, рублевый индекс имеет шансы на продолжение роста в сторону 2030-2050 пунктов. Однако за счет каких бумаг будет идти этот рост, сказать сложно. В "первом эшелоне" "тяжеловесов", способных тащить за собой рынок, не так-то и много. И многие из них уже "отстрелялись" и, если и покажут повышение, то незначительное.

Пожалуй, такая задача по силам лишь акциям "Газпрома" и "Лукойла", чьи веса в индексе составляют 13,6% и 12,15% соответственно.

"Что же касается валютного индекса, то он вплотную подошел к 61,8% уровню коррекции от снижения 1195,61-958,83 пунктов, который находится на уровне 1105,16 пунктов. Если по итогам недели мы получим подтверждение закреплению выше этого рубежа, то мы вправе надеяться на дальнейший рост индекса, который возможен только при условии роста национальной валюты. Тем не менее, пока рынок нефти благоволит рублю, еще вчера стоимость эталонной марки нефти Brent поднялась к уровню 54$ за баррель. Напомню, что именно через этот рубеж проходит линия сопротивления многомесячного тренда на понижение. В случае её пробоя не только нефть, но и рубль, и индекс РТС могут продолжить свой подъем", - заключает специалист TeleTrade.