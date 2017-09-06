Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в среду вечером благодаря растущей нефти

Москва. 6 сентября. Доллар США и евро плавно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется благодаря растущей нефти, преодолевшей отметку $54 за баррель сорта Brent.

Курс доллара США составил 57,355 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,4725 руб./EUR1, снизившись на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 13,3 копейки - до 62,36 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару и евро, наблюдаемое в среду вечером, связано, прежде всего, с позитивной динамикой мировых цен на нефть. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает активизировавшийся спрос мировых инвесторов на рисковые активы на фоне локального снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также возросший интерес участников рынка к операциям carry trade после опубликованных накануне данных о заметном снижении инфляции в России.

Нефть дорожает в среду на ожиданиях запуска НПЗ в Штатах и оптимизме по поводу продления соглашения ОПЕК об ограничении добычи. Возобновление добычи на крупнейшем ливийском месторождении пока не оказывает сдерживающего влияния на рынок. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск в среду увеличилась на 1,54% - до $54,2 за баррель (максимум с 25 мая). Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 1,44% - до $49,36 за баррель.

Инвесторы ожидают постепенного роста спроса на нефть в США по мере того, как американские НПЗ, закрытые из-за последствий урагана "Харви", постепенно будут наращивать мощности. По прогнозам Goldman Sachs, к четвергу возобновит работу половина пострадавших от стихии нефтеперерабатывающих заводов. Также позитивным фактором для рынка стало заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что страны ОПЕК и партнеры могут продлить соглашение о сокращении добычи нефти, если к 1 апреля 2018 года баланс спроса и предложения на рынке не восстановится. Кроме того, рынок с нетерпением ожидает данных о запасах топлива в США за прошлую неделю, которые на этот раз будут обнародованы в 18:00 мск в четверг. По прогнозам экспертов, запасы нефти за неделю выросли на 2,5 млн баррелей, тогда как резервы бензина рухнули на 5 млн баррелей, рекордными темпами с марта.

"Сегодня на внутреннем валютном рынке наблюдается плавное укрепление рубля на фоне растущей нефти, а также благодаря опубликованным накануне данным о заметном снижении уровня инфляции в стране. Таким образом, возросшие ожидания заметного снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании Банка России, которое состоится 15 сентября, вызвали рост интереса инвесторов к рублевым облигациям. Участников рынка привлекает высокий уровень процентных ставок рублевых инструментов с фиксированной доходностью при такой низкой инфляции. Соответственно, этот фактор позитивен для нацвалюты и мы увидели еще накануне заметное укрепление рубля. Сегодня это позитивное движение продолжилось. В середине дня был локальный спрос на валюту, но ближе к вечеру рубль вновь вернулся на траекторию роста", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

"Выступления представителей ФРС накануне в еще большей степени снизили ожидания по повышению базовой ставки Федрезерва в текущем году (вероятность повышения ставки на декабрьском заседании сократилась до 25%), - комментирует аналитик Нордеа банка Денис Давыдов. - Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард в своем выступлении отметила, что регулятор должен проявлять осторожность в повышении процентных ставок, до тех пор, пока чиновники не будут уверены в том, что инфляция находится на пути к достижению 2% (текущий таргет ФРС). Практически с аналогичным сигналом выступил глава ФРБ Миннеаполиса. В частности г-н Кашкари заявил, что преждевременные повышения ставки уже находят последствия, а ужесточение монетарной политики могло стать причиной того, что инфляция остается слишком низкой, несмотря на улучшения на рынке труда".

Рубль продолжает демонстрировать позитивную динамику на фоне роста нефтяных цен и данных по инфляции, указывает Д.Давыдов. Данные по инфляции за август оказались лучше прогнозных, что фактически не ставит под сомнение снижение ставки Банком России на ближайшем заседании. Более того, сохранение дезинфляционного тренда позволяет регулятору сделать шаг снижения в 50 базисных пунктов. На этом фоне интерес к рублевым активам лишь усилился, что подтверждает ралли в секторе рублевого госдолга. "Сегодня позитив на рынке в отношении рубля сохраняется, однако заметного укрепления нацвалюты не ожидается, так как большинство факторов уже учтено в котировках. Колебания доллара в краткосрочной перспективе будут проходить в диапазоне 57,0-57,8 руб./$1", - прогнозирует эксперт Нордеа банка.

"Рублевый carry trade остается достаточно привлекательным для нерезидентов: нефть уверенно закрепилась выше отметки $50 за баррель, реальная процентная ставка (5%+) остается одной из самых высоких в мире, ожидания по снижению ключевой ставки Банком России растут, в то время как ожидания по повышению ставки ФРС падают. Экономика РФ активно восстанавливается, несмотря на санкции, Минфин успешно проводит бюджетную консолидацию. Возможная угроза сворачивания carry trade (и потенциального оттока капитала из РФ) - рост геополитической напряженности в мире, ожидаемое начало процесса сокращения баланса ФРС, а также сигналы по выходу из ультрамягкой политики со стороны ЕЦБ. Полагаем, что текущая волна оптимизма в отношении всего emerging markets, и российского рынка в частности, не будет продолжительной. К концу года курс доллара будет в районе (или даже превысит) 60 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 7 сентября на 51,16 копейки, до 57,3387 руб./$1, и опустил курс евро на 36,17 копейки, до 68,4165 руб./EUR1. Основной причиной заметного снижения официальных курсов Банком России стало падение доллара и евро к рублю, зафиксированное на торгах "Московской биржи" во второй половине дня вторника.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 42,25 копейки по отношению ко вторнику и составил 57,3973 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 29,69 копейки по отношению к 5 сентября и составил 57,4018 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 470,638 млн, из которых $901,954 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 568,684 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 32,33 копейки к закрытию вторника - до 68,4541 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 16,06 копейки по отношению к 5 сентября и составил 68,5208 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR702,694 млн, из которых EUR220,516 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR482,178 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в среду преимущественно снизились по отношению к предыдущему дню. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 8,91% годовых, ставка на семидневный срок потеряла 2 б.п., опустившись до 9,06% годовых. Ставки на сроки 1, 2 и 3 месяца снизились по сравнению с 5 сентября на 1 б.п., до 9,10% 9,09% и 9,10% годовых соответственно. И лишь ставка МБК на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 9% годовых.

По словам С.Романчука, решение ЦБ РФ по ставке, которое будет объявлено 15 сентября, скорее всего, будет в русле ожиданий рынка - снижение на 50 базисных пунктов. Раньше регулятор делал осторожные высказывания, оставляя себе запас для того, чтобы не повышать ее в экстренной ситуации и не нарушать траектории. "Но сейчас все факты говорят в пользу снижения ставки, особых рисков не просматривается. Нефть высока как фундаментальный фактор. Рубль крепок, соответственно на инфляцию будет позитивное влияние, отрицательного шока мы не ждем в будущем. Текущие показатели инфляции бьют рекорды. Нет причин для того, чтобы удерживать ставку на текущем уровне. При этом не исключено неожиданное решение - снижение ставки на 75 базисных пунктов. Но все-таки наиболее вероятно снижение на 50 базисных пунктов. Сейчас рынки находятся под впечатлением низкой инфляции. Остается вопрос "заякорения" инфляционных ожиданий, но это только время может его решить", - полагает С.Романчук.