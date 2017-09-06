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06 сентября 2017 года 19:17

Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью, лидировали ММК и МТС на новостях

Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за дорожающей нефтью, индексы ММВБ и РТС закрепились выше важных рубежей 2000 и 1100 пунктов, отодвинув на второй план фактор геополитической напряженности после ядерных испытаний КНДР; лидерами роста выступили бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" и "Мобильных телесистем" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2014,6 пункта (+0,5%, минимум дня - 1992,68 пункта), индекс РТС - 1106,7 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар просел до 57,35 рубля (-0,17 рубля).

В лидерах роста выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (+3,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+7,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%).

Накануне вечером стало известно, что структура основного владельца ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Владимира Рашникова Mintha Holding продала 3% (335 млн 229,9 тыс. акций) компании в рамках сделки, организатором которой выступил Goldman Sachs. В результате доля В.Рашникова снизилась с 87,3% до 84,3%, а free float вырос с 12,7% до 15,7%. Mintha Holding взяла на себя обязательство не продавать акции ММК в течение трех месяцев после сделки.

Акции МТС выросли на новостях о запуске компанией третьего раунда buyback, в рамках которого планируется выкупить акции на сумму до 20 млрд руб. до апреля 2019 года. Основной акционер МТС, АФК "Система", продолжит участвовать в buyback, сохраняя контроль в операторе, заявил глава компании Михаил Шамолин.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Русгидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%).

В среду просели индексы в Азии (снизились Япония и Китай) на фоне геополитических рисков из-за испытания КНДР водородной бомбы "беспрецедентной мощности", однако в Европе настроения к вечеру среды начали улучшаться (FTSE просел на 0,3, а CAC40 и DAX выросли на 0,3-0,8%), также плюсует Америка (индекс S&P 500 растет на 0,2%).

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

Вместе с тем среди ведущих мировых держав отсутствует консенсус по поводу того, как поступить с Северной Кореей, поскольку Китай и Россия выступают против введения новых санкций в отношении страны.

Нефть во вторник продолжает дорожать на ожиданиях возобновления работы американских НПЗ, закрывшихся после урагана "Харви". Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $53,95 за баррель (+1,1% и +2% во вторник), октябрьская цена WTI - $49,18 за баррель (+1,1% и +2,9% накануне).

Участники рынка рассчитывают на постепенное повышение спроса на нефть в США по мере того, как американские НПЗ, закрытые из-за последствий урагана "Харви", постепенно будут наращивать мощности. По прогнозам экспертов Goldman Sachs, к четвергу возобновит работу половина пострадавших от стихии нефтеперерабатывающих заводов.

Также инвесторы следят за ураганом "Ирма", который достиг максимальной, пятой, категории и обрушился на Карибские острова. Последние модели показывают, что шторм, скорее всего, уйдет в сторону от нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе, однако он может нанести существенный ущерб штату Флорида.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Максим Воронов, торги в среду начинались со снижения российских индексов, после чего в течение дня наблюдалась восстановительное движение вверх, подогреваемое дорожающей нефтью (к вечеру Brent поднялась к $54 за баррель). В лидерах роста выступили бумаги ММК на фоне увеличения free float после продажи 3% акций компании, ранее принадлежавших мажоритарным акционерам. Также выросли акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+5,1%) и МТС, причем последние подогрели новости об обратном выкупе акций на сумму 20 млрд руб.). Лидерами падения стали бумаги "РусГидро" на новостях о возможных инвестициях в солнечную энергетику на Дальнем Востоке в размере $1 млрд в ближайшей перспективе. Столь значимый объем капитальных затрат может создать риски для денежного потока компании.

В четверг Сбербанк опубликует финансовые результаты за 8 месяцев по РСБУ. В США будут опубликованы еженедельные данные по запасам сырой нефти, а также данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. В Германии выйдут данные по объему промышленного производства за июль, также будут опубликованы данные по ВВП за II квартал в еврозоне.

По оценке ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, коррекционный рост акций пока носит сдержанный характер, инвесторы все еще проявляют осторожность при покупках в связи с очередными провокациями со стороны КНДР. Евро проигнорировал ухудшение статистики Германии по промышленным заказам и в преддверии заседания ЕЦБ укрепился до $1,195. Инвесторы ожидают, что по итогам заседания европейского регулятора последует заявление о сворачивании стимулов.

В целом на российском рынке наблюдается достаточно "ровная" ситуация, и для выхода из зон консолидации индексам ММВБ и РТС требуются дополнительные сигналы.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, утром настроения на рынках были подавленными из-за эскалации геополитической напряженности на Корейском полуострове. Согласование Д.Трампом новых поставок вооружения в Японию и Южную Корею вызвало очередную порцию угроз со стороны КНДР. МИД России подтвердил ухудшение ситуации и призвал к поиску более дипломатичного решения проблемы, чем ужесточение санкций против КНДР и воинственная риторика. Даже приближающееся заседание ФРС 20 сентября на время вышло из фокуса внимания инвесторов и "голубиные" комментарии представителей банковского регулятора США (в частности, член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард заявила, что подходить к повышению ставки в текущем году нужно с осторожностью) не вызывают должной позитивной реакции.

Нефть растет второй день подряд на ожиданиях нового сильного урагана в Мексиканском заливе ("Ирма"), который придет в течение нескольких дней на смену разрушительному "Харви". Последствия последнего наиболее четко будут видны в статистике Минэнерго по запасам и объему добычи в США за прошлую неделю, которая будет опубликована в четверг вечером (на день позже из-за Дня труда, 4 сентября). Это даст понимание, чего ждать от урагана "Ирма", учитывая, что еще не все НПЗ и порты вернулись к работе после "Харви".

В лидерах роста выступили акции ММК на фоне ожиданий включения компании в индекс MSCI в ходе ноябрьской ребалансировки после продажи акционерами 3% акций, что увеличило free float ММК выше необходимых для включения в MSCI 15% (до 15,7%). Подорожали акции "Группы компаний ПИК" после повышения рекомендаций по девелоперу аналитиками. Последнее могло оказать поддержку и акциям "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG), поскольку компании работают в одном секторе и подвержены влиянию одинаковых факторов. Более того, замедление инфляции в России в августе до 3,3% (после 3,9% в июле и консенсусе 3,7%) повысило ожидания снижения Центробанком РФ ключевой ставки на заседании 15 сентября, включая сам шаг снижения (с 25 до 50 базисных пунктов).

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, отскок рублевых цен акций сдерживался крепким рублем из-за роста нефти, а также повышения спроса на российские ОФЗ после выхода сильного отчета по инфляции (в августе потребительские цены упали на 0,5%, в годовом выражении показатель снизился до 3,3%). При этом нарастание геополитической напряженности не отразилось на курсе рубля.

Цена марки Brent достигла рубежа $54 за баррель за счет глобального повышения спроса на "черное золото". Оценить последствия урагана "Харви", который существенно нарушил работу нефтеперерабатывающих предприятий в США, поможет информация от Американского института нефти, публикация которой ожидается вечером в среду.

Доллар на Forex в последние дни просел под влиянием опасений эскалации конфликта на Корейском полуострове, а также отсутствия определенности в вопросе повышения ставки ФРС до конца года.

По словам начальника управления торговых операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, локальные новости поступают в основном с Восточного экономического форума, а вне форума главными новостями стали продажа части пакета ММК и выкуп акций МТС. Продажа пакета ММК будет способствовать увеличению акций в свободном обращении, что при повышении капитализации станет основанием для включения бумаги в индекс MSCI. Кандидатом же для исключения из индекса может стать АФК "Система", если ей не удастся сохранить контроль над МТС. Однако объявление о выкупе акций МТС может стать способом помочь "Системе" сохранить долю в компании даже в том случае, если претензии "Роснефти" (MOEX: ROSN) к АФК будут полностью удовлетворены.

В целом рынок сохранит боковую динамику до конца недели, основные бумаги будут торговаться разнонаправленно. В фокусе мало важной статистики, главное событие - заседание ЕЦБ - состоится 7 сентября, и на фоне его ожидания курс евро/доллар может вырасти выше $1,2.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+13,8% и +35,7% "префы"), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+14,2%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+9,7%, до 4,91 руб.), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+8,4%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+6,9%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,4%).

Акции ДВМП обновили максимум с ноября 2013 года на новостях, что компания и ее "дочки" согласовали условия реструктуризации долга с группой держателей еврооблигаций. Как отмечается в сообщении FESCO, условия реструктуризации включают единовременную денежную выплату в размере $547,5 млн "с учетом определенных вычетов, указанных в соглашении". На выплаты сможет претендовать владелец еврооблигаций, присоединившийся к соглашению до 4 октября.

Просели акции "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-16,8%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-11,4%), ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (-2,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,2%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,9%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 32,869 млрд руб. (из них 6,113 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,657 млрд руб. - на бумаги ММК).


Опубликовано: /Финмаркет/
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