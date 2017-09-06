Цены евробондов РФ в среду умеренно подрастают благодаря "спросу на риск" и росту нефти

Москва. 6 сентября. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно подрастают благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и новой волне роста на нефтяных площадках; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) 6 сентября изменяются незначительно после активного повышения накануне, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 5 сентября и составила 120,04% от номинала, что соответствует доходности 2,08% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК не изменилась относительно итогов 5 сентября, составив 101,41% от номинала (доходность - 1,36% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США не изменился и составил 72 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 29 базисных пунктов - до 117,36% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 4,71% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 13 базисных пунктов - до 114,02% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 4,66% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 17 базисных пунктов - до 107,15% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,78% годовых), с погашением в 2023 году - подорожали на 11 базисных пунктов, до 110% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 3,045% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 17 базисных пунктов - до 104,68% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,95% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 30 базисных пунктов, до 103,96% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 3,76% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций продолжился умеренный рост котировок благодаря как общемировому интересу инвесторов к рисковым активам, так и возобновившемуся повышению мировых цен на нефть. При этом заметный рост котировок и соответствующее снижение ставок US Treasuries, отмечавшиеся накануне, тащат за собой облигации emerging markets, в том числе и российские евробонды. Инвесторы подтягивают котировки отечественных евробондов для того, чтобы сохранить сложившийся в последнее время уровень суверенных спредов. Растущая нефть способствует стабильному курсу рубля, что в совокупности с последними данными о заметном снижении инфляции в России, стимулирует спрос мировых инвесторов на российские долговые бумаги, как валютные, так и рублевые. Таким образом, в последние несколько дней мы видим повышенный спрос участников рынка и соответственно рост цен как российских еврооблигаций, так и ОФЗ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $54 за баррель впервые с 25 мая на оптимизме по поводу спроса на нефть в США и продления соглашения ОПЕК об ограничении добычи. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск в среду выросла на 1,22% - до $54,03 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1% - до $49,14 за баррель. Рост цен на нефть вызван ожиданиями повышения спроса в США по мере того, как американские НПЗ возобновят работу после урагана "Харви", и заявлением министра энергетики России Александра Новака о том, что страны ОПЕК и партнеры могут продлить соглашение о сокращении добычи нефти, если к 1 апреля 2018 года баланс спроса и предложения на рынке не восстановится.