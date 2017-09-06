Газпромбанк поднял прогноз роста ВВП РФ в 2017г до 1,5%, снизил прогноз по инфляции до 3,7%

азпромбанк повысил прогноз роста российской экономики в 2017 году с 0,5% до 1,5%, сообщается в обзоре старшего экономиста Газпромбанка Дмитрий Долгина.

"Прогноз роста ВВП РФ улучшен за счет неожиданно сильного оживления в промышленности РФ в первом полугодии 2017 года, которое пока не выглядит стабилизировавшимся. При этом население демонстрирует признаки устойчивого циклического восстановления потребления" - говорится в обзоре.

Кроме того, эксперт понизил свой прогноз по инфляции в РФ на 2017 год до 3,7%, отметив риски усиления инфляционного давления в 2018 году на фоне возобновления роста потребления и завершения цикла укрепления рубля.

Как сказано в обзоре Газпромбанка, ожидания эксперта по курсу рубля на конец текущего года остались без изменения на уровне 61 руб./$1. В то же время Д.Долгин считает, что его прогноз по курсу рубля может оказаться слишком пессимистичным.

"Возможны позитивные сюрпризы извне. Первый связан с более плавным, чем изначально ожидалось, выходом Федеральной резервной системы (ФРС) США из режима сверхмягкой монетарной политики. Между тем риски роста ставок в США и оттока капиталов с развивающихся рынков, на наш взгляд, сбрасывать нельзя. Во-первых, несмотря на более плавную траекторию, повышение ключевой ставки ФРС выглядит неизбежным в силу циклического восстановления экономики США. Во-вторых, протоколы последних заседаний указывают на начало сворачивания баланса ФРС уже в сентябре. Напомним, на фоне сворачивания QE в 2014 году доллар укрепился к ключевым валютам на 25%, и в этом контексте предстоящее сворачивание баланса ФРС как минимум ограничивает потенциал ослабления доллара с текущих уровней. Возврат к циклу укрепления доллара США на мировых рынках также может позволить и ЕЦБ последовать примеру ФРС, что усилит давление на развивающиеся рынки. Второй предполагаемый сюрприз связан с вероятным ростом цен на нефть, однако этот сценарий, судя по всему, зависит от способности ОПЕК+ длительно поддерживать ограничение добычи", - пишет он.

Улучшение краткосрочного инфляционного тренда в РФ позволит ЦБ РФ ускорить снижение ключевой ставки, считает Д.Долгин. В связи с этим он понизил прогноз ключевой ставки с 8,5% до 8,0% на 2017 год. Тем не менее, как полагает экономист, в случае усиления инфляционного давления в первом полугодии 2018 года, ЦБ РФ будет вынужден взять паузу в цикле снижения ставки как минимум до конца 2018 года.