Рубль продолжает расти благодаря слабости доллара и силе Brent - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль продолжает расти, причем благодаря сразу двум факторам: слабости доллара и силе Brent, - отмечает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева. - И что самое интересное, слабость доллара и сила нефти вызвана одними и теми же факторами. Все дело в ураганах. «Харви» прошел и вывел из строя 20% мощностей НПЗ, и потребуется некоторое время, чтобы вернуть объемы добычи в норму. Однако на этом ничего не заканчивается. Ураган "Ирма" достиг накануне максимальной, пятой категории мощности. Причем он движется в направлении побережья Флориды, потенциально готовый вывести из строя уже другие заводы. И это будет стимулировать рост Brent, далее с ближайшей целью на отметке 55,00 долл./барр. И это хорошо для рубля. Одновременно с этим аналитики уже сейчас начали подсчитывать масштабы потерь от двух ураганов. Это миллиарды долларов. И это все будет выливаться в слабые экономические показатели сентября, октября, а может и декабря. И в таких условиях ФРС будет нелегко пойти на еще одно повышение ставки. И это уже удар по доллару США. В таких условиях USD/RUB продолжит движение вниз с ближайшей целью на отметке 56,80".