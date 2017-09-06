До конца недели курс доллара останется в коридоре 57-58 руб./долл. - Бинбанк

"Рост цен на нефть, низкая инфляция в РФ, снижение вероятности еще одного повышения процентной ставки ФРС США в 2017 году позволяют рублю удерживать достаточно сильные позиции по отношению к доллару. Валюты других стран с формирующимися рынками также относительно стабильны благодаря сохранению неопределенности по поводу повышения лимита госдолга США, возможному ухудшению перспектив роста американской экономики из-за природных катаклизмов и выступлениям представителей ФРС США, предлагающих более сдержанное повышение процентной ставки. Итоги сентябрьского заседания ЕЦБ и пресс-конференция М. Драги вряд ли кардинально изменят ситуацию, и в ближайшие два дня курс доллара будет находиться в коридоре 57-58 руб.", - комментирует аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.