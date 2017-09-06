Нефть реализовала свой шанс на временный рост - Бинбанк

"К середине недели нефтяные цены впервые с конца мая пытаются зафиксироваться на уровнях 54$. Полагаем, что рост котировок нефтяного актива в первую очередь связан с оживлением спроса американских НПЗ после удара «Харви». Как и ожидалось, инфраструктура американского нефтяного рыка восстанавливается ускоренными темпам, и, судя по всему, последствия урагана не оказались столь критичными для спроса на энергоноситель. На наш взгляд, данные от Минэнерго США, выходящие в грядущий четверг, скорее всего, не продемонстрируют колоссального роста запасов сырой нефти в штатах и в результате не окажут сильного понижательного воздействия на нефтяные цены. Однако данные отчета будут содержать наиболее важную информацию о текущих уровнях производства нефти в США, которые могут снизиться на 300-800 тыс.барр./сутки за прошедшую неделю и стать главным драйвером роста цен. В условиях быстрого восстановления спроса и, вероятно, существенно пониженных уровней производства в США котировки Brent получают серьезные шансы на закрепление в диапазоне 53-54,8$ в течение сентября. Также фактором поддержки нефтяных котировок вступает умеренно-позитивный новостной фон, который постепенно наполняется двусторонними заявлениями РФ и Саудовской Аравии о возможном продлении пакта ОПЕК+ на дополнительные 3 мес.", - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович.