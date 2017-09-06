Отечественному рынку акций оказывает поддержку дорожающая нефть - УК "Райффайзен Капитал"

В среду, 6 сентября, ММВБ большую часть дня торговался ниже 2000 пунктов по индексу ММВБ, однако ближе к вечеру индексу удалось отыграть потери, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Большинство азиатских площадок сегодня закрылось в красной зоне под давлением эскалации геополитической напряженности на Корейском полуострове. Согласование Д.Трампом новых поставок вооружения в Японию и Южную Корею вызвало очередную порцию угроз со стороны КНДР. МИД России подтвердил ухудшение ситуации и призвал к поиску более дипломатичного решения ситуации, нежели чем ужесточение санкций против КНДР и воинственную риторику. Даже приближающееся заседание ФРС (20 сентября) на время вышло из фокуса внимания инвесторов и «голубиные» комментарии представителей банковского регулятора США (в частности, Лаэля Брейнарда о том, что подходить к повышению ставки в текущем году нужно с осторожностью) не вызывают должной позитивной реакции.

Отечественному рынку в то же время поддержку оказывает дорожающая нефть (+1,7% по Brent спот сегодня). Нефтяные котировки растут второй день подряд на ожиданиях нового сильного урагана в Мексиканском заливе (Ирма), который придет в течение нескольких дней на смену разрушительному Харви. Последствия последнего наиболее четко будут видны в статистике Минэнерго по запасам и объему добычи в США за прошлую неделю, которая будет опубликована завтра вечером (на день позже из-за Дня труда, 4 сентября). Это даст понимание, чего ждать от урагана Ирма, учитывая, что еще не все НПЗ и порты были включены в работу после Харви.

В лидерах роста сегодня акции ММК (+5,4%) на фоне ожиданий включения компании в индекс MSCI в ходе ноябрьской ребалансировки после вчерашней продажи акционерами 3% акций, что увеличило free float ММК выше необходимых для включения в MSCI 15% (до 15,7%). Также растут бумаги МТС (+3,9%) на новостях о buy-back акций оператором на сумму 20 млрд руб. Дорожают акции Группы ПИК (+3,6%) после повышения рекомендаций по девелоперу аналитиками. Последнее могло оказать поддержку и акциям ЛСР (+2,5%), поскольку компании работают в одном секторе и подвержены влиянию одинаковых факторов. Более того, замедление инфляции в России в августе до 3,3% (после 3,9% в июле и консенсусе 3,7%) повысило ожидания снижения Центробанком РФ ключевой ставки на заседании 15 сентября, включая сам шаг снижения (с 25 до 50 б.п.). Корректируются сегодня акции Евраза (-3,9%) – многие аналитики снизили рекомендацию по бумаге из-за существенного роста ее цены за последние 2 месяца.