Рынок нефти нащупывает баланс после урагана «Харви» - Julius Baer

Восстановительные работы после урагана «Харви» идут полным ходом, и работа энергетических компаний в США возвращается в нормальное русло, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer

Норберт Рюкер. Предприятия по переработке нефти возобновляют работу, а порты – торговлю, что должно способствовать возвращению баланса спроса и предложения в регионе, потерпевшем бедствие.

Ожидания роста спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов привели к росту цен на нефть во вторник и несколько сократили разницу между ценами на нефть марок WTI и Brent, которая увеличилась с наступлением «Харви». Последствия урагана на энергетический сектор выглядят умеренными, и они вряд ли окажут длительное влияние на предложение на рынке и цены на нефть. День труда, который отмечали в США в понедельник, стал официальным завершением летнего автомобильного сезона в стране.

"Учитывая прогнозы по сезонному снижению спроса и активности по переработке, рост цен на нефть во вторник окажется краткосрочным, - утверждает эксперт. - Переработка нефти в ближайший месяц должна снизиться примерно на 2,5 млн баррелей в день, что примерно соответствует снижению объемов переработки на прошлой неделе в связи с ураганом «Харви». Тем временем, ситуация в Ливии остается фактором неопределенности, за которым следует наблюдать. В среду стало известно, что производство на крупнейшем месторождении в стране возобновится после временного перерыва, вызванного действиями боевиков. Мы сохраняем нейтральную позицию по нефти и ожидаем, что цены будут оставаться в боковом тренде, задерживаясь в районе чуть ниже 50 долл. США за баррель. Спрос на нефть будет снижаться в ближайшие недели в связи с окончанием летнего автомобильного сезона. Это сезонное снижение спроса вернется на передний план после того, как последствия урагана «Харви» утихнут".

Нефтяной бизнес США пытается вернуться в нормальное состояние после урагана «Харви». Возобновление операций по переработке нефти привело к росту цен на нее во вторник. Эксперт Julius Baer сохраняет нейтральную позицию и ожидает, что цены на нефть будут оставаться в боковом тренде в связи с тем, что рост производства сланцевой нефти и стагнирующий спрос со стороны западных потребителей подрывают эффективность ближневосточного соглашения.