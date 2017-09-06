БКС открыл новую pair trade: покупка ММК против НЛМК с прогнозируемой доходностью 15% на горизонте двух месяцев

Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): покупать глобальные депозитарные расписки (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) против продажи GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), сообщается в обзоре "БКС".

Аналитики прогнозируют доходность парной идеи около 15% на горизонте двух месяцев в основном за счет ралли в бумагах MMK.

Как отмечается в материалах ФГ, перспектива включения ММК в индекс MSCI Russia является мощным триггером для бумаг компании. Кроме того, ММК - это ставка на рост внутренних цен на сталь, что делает его лучшей внутренней историей.

"Несмотря на сильную динамику котировок бумаг ММК в последнее время, мы видим сохранение существенного потенциала роста их рыночной стоимости. Учитывая, что теперь ММК претендует на включение в индекс MSCI Russia, вероятно, что менеджмент попытается обеспечить максимально позитивный новостной фон в преддверии решения индексного провайдера, включая потенциальное объявление о внесении позитивных изменений в дивидендную политику компании", - пишут эксперты "БКС".