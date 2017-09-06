В российских акциях возможно усиление движений - "Открытие Брокер"

"К середине дня индекс ММВБ торговался в незначительном "минусе" на средних объёмах. Основное давление на рынок оказывал рубль, который укреплялся вслед за нефтью, устремившейся к отметке $54 за баррель Brent. В целом ситуацию на рынке можно даже назвать положительной. Вечер будет довольно насыщен новостями, поэтому можно ждать движений в нефти, а также в российских бумагах. Источником новостей будет набирающий обороты Восточный экономический форум", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.