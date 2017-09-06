Рубль незначительно колеблется к доллару и евро, низкий "аппетит к риску" компенсируется растущей нефтью

Москва. 6 сентября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в среду днем незначительны, несмотря на рост нефти, преодолевшей отметку $54 за баррель сорта Brent, рост рубля сдерживается общемировым снижением у инвесторов "аппетита к риску" из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

Курс доллара США составил 57,4425 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,565 руб./EUR1, снизившись всего на 0,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 4,4 копейки - до 62,45 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 7 сентября на 51,16 копейки, до 57,3387 руб./$1, и опустил курс евро на 36,17 копейки, до 68,4165 руб./EUR1. Основной причиной заметного снижения официальных курсов Банком России стало падение доллара и евро к рублю, зафиксированное на торгах "Московской биржи" во второй половине дня вторника.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной динамики валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине торгов среды связано с влиянием двух противоположных факторов. Так, с одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, но с другой стороны активность игроков на повышение курса рубля сдерживается общемировым снижением "аппетита к риску" из-за сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. На этом фоне 6 сентября снижаются практически все европейские фондовые индексы, в том числе падают в цене российские акции (снижение индексов ММВБ и РТС к середине дня составляет 0,2-0,4%).

Стоимость нефти эталонной марки Brent превысила отметку в $54 за баррель впервые с 25 мая на оптимизме по поводу спроса на нефть в США и продления соглашения ОПЕК об ограничении добычи. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск в среду выросла на 1,6% - до $54,24 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,2% - до $49,24 за баррель. Рост цен на нефть вызван ожиданиями повышения спроса в США по мере того, как американские НПЗ возобновят работу после урагана "Харви", и заявлением министра энергетики России Александра Новака о том, что страны ОПЕК и партнеры могут продлить соглашение о сокращении добычи нефти, если к 1 апреля 2018 года баланс спроса и предложения на рынке не восстановится.

"Выступления представителей ФРС накануне в еще большей степени снизили ожидания по повышению базовой ставки Федрезерва в текущем году (вероятность повышения ставки на декабрьском заседании сократилась до 25%), - комментирует аналитик Нордеа банка Денис Давыдов. - Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард в своем выступлении отметила, что регулятор должен проявлять осторожность в повышении процентных ставок, до тех пор, пока чиновники не будут уверены в том, что инфляция находится на пути к достижению 2% (текущий таргет ФРС). Практически с аналогичным сигналом выступил глава ФРБ Миннеаполиса. В частности г-н Кашкари заявил, что преждевременные повышения ставки уже находят последствия, а ужесточение монетарной политики могло стать причиной того, что инфляция остается слишком низкой, несмотря на улучшения на рынке труда".

Рубль продолжает демонстрировать позитивную динамику на фоне роста нефтяных цен и данных по инфляции, указывает Д.Давыдов. Накануне, несмотря на некоторое снижение "аппетита" к рисковым активам из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Корейском полуострове, рубль усилил позиции в основных торгуемых парах. Большее движение пришлось на вторую половину дня и по времени совпало с активным ростом цен на "черное золото" и выходом статистики по инфляции в РФ за август. Данные оказались лучше прогнозных, что фактически не ставит под сомнение снижение ставки Банком России на ближайшем заседании. Более того, сохранение дезинфляционного тренда позволяет регулятору сделать шаг снижения в 50 базисных пунктов. На этом фоне интерес к рублевым активам лишь усилился, что подтверждает ралли в секторе рублевого госдолга.

"Сегодня позитив на рынке в отношении рубля может сохраниться, однако заметного укрепления национальной валюты мы не ожидаем, так как большинство факторов уже учтено в котировках. Колебания доллара в краткосрочной перспективе будут проходить в диапазоне 57,0-57,8 руб./$1", - прогнозирует эксперт Нордеа банка.

"Рублевый carry trade остается достаточно привлекательным для нерезидентов: нефть уверенно закрепилась выше отметки $50 за баррель, реальная процентная ставка (5%+) остается одной из самых высоких в мире, ожидания по снижению ключевой ставки Банком России растут, в то время как ожидания по повышению ставки ФРС падают. Экономика РФ активно восстанавливается, несмотря на санкции, Минфин успешно проводит бюджетную консолидацию. Возможная угроза сворачивания carry trade (и потенциального оттока капитала из РФ) - рост геополитической напряженности в мире, ожидаемое начало процесса сокращения баланса ФРС, а также сигналы по выходу из ультрамягкой политики со стороны ЕЦБ. Полагаем, что текущая волна оптимизма в отношении всего emerging markets, и российского рынка в частности, не будет продолжительной. К концу года курс доллара будет в районе (или даже превысит) 60 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в среду преимущественно снизились по отношению к предыдущему торговому дню. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 8,91% годовых, ставка на семидневный срок потеряла 2 б.п., опустившись до 9,06% годовых. Ставки на сроки 1, 2 и 3 месяца снизились по сравнению с 5 сентября на 1 б.п., до 9,10% 9,09% и 9,10% годовых соответственно. И лишь ставка МБК на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 9% годовых.

По словам руководителя операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергея Романчука, решение ЦБ РФ по ставке, которое будет объявлено 15 сентября, скорее всего, будет в русле ожиданий рынка - снижение ставки на 50 базисных пунктов. Раньше регулятор делал осторожные высказывания, оставляя себе запас для того, чтобы не повышать ее в экстренной ситуации и не нарушать траектории. "Но сейчас все факты говорят в пользу снижения ставки, особых рисков не просматривается. Нефть высока как фундаментальный фактор. Рубль крепок, соответственно на инфляцию будет позитивное влияние, отрицательного шока мы не ждем в будущем. Текущие показатели инфляции бьют рекорды. Нет причин для того, чтобы удерживать ставку на текущем уровне. При этом не исключено неожиданное решение - снижение ставки на 75 базисных пунктов. Но все-таки наиболее вероятно снижение на 50 базисных пунктов. Сейчас рынки находятся под впечатлением низкой инфляции. Остается вопрос "заякорения" инфляционных ожиданий, но это только время может его решить", - полагает С.Романчук.