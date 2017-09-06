Sberbank CIB начал анализ акций ГК ПИК с рейтингом "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, начал анализ акций ПАО "Группа компаний ПИК", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Юлии Гордеевой и Игоря Васильева.

Прогнозная стоимость акций ГК ПИК, рассчитанная аналитиками Sberbank Investment Research, составляет 365 рублей за штуку, рекомендация была дана "покупать".

"Приобретение группы "Мортон" обеспечило ГК ПИК лидирующие позиции на российском рынке, однако, чтобы удержаться на них, необходимо успешно маневрировать в условиях избыточного предложения и повышенной конкуренции, которые оказывают давление на цены и уровень рентабельности. Мы полагаем, что улучшенное за последнее время качество жилья, сокращенные сроки реализации проектов, оптимизированная логистика, а также принятые меры по сокращению расходов на строительство и маркетинг позволят ей не только удержаться на текущих позициях, но и даже расширить свою долю на рынке, доведя объем продаж почти до 2,0 млн квадратных метров в год. Отметим, что группа "Мортон" была приобретена по довольно привлекательной цене, и операционный синергетический эффект, по нашему мнению, должен обеспечить компании дополнительную стоимость", - говорится в обзоре.

Аналитики рассматривают акции ГК ПИК как объект для долгосрочных инвестиций, особенно с учетом привлекательных дивидендных выплат, которые ожидаются после планового сокращения долговой нагрузки в 2018-2019 годах, а также принимая во внимание весьма вероятное повышение ликвидности этих бумаг.