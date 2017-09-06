БКС закрывает торговую идею "продавать акции АФК Система" из-за роста неопределенности

Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею "короткие позиции в акциях АФК "Система"" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре ФГ.

"Владимир Путин публично заявил, что мировое соглашение (с "Роснефтью" - прим. ИФ) было бы предпочтительным вариантом для обеих сторон и российской экономики в целом. Хотя президент не конкретизировал свою оценку справедливой суммы, сам факт его внимания к ситуации повышает неопределенность относительно итоговой выплаты", - говорится в обзоре.

Как отмечается в обзоре, хотя оценки рынка в части суммы компенсации от АФК "Система" выглядят чрезмерно оптимистичными, аналитики "БКС" закрывают торговую идею "короткие позиции в акциях АФК "Система"". "Спектр возможных сценариев развития ситуации в ту или иную сторону существенно расширился после вмешательства президента РФ", - пишут эксперты.