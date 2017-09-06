БКС закрыл торговую идею "покупать GDR Globaltrans" в связи с ростом котировок

Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "длинные позиции в GDR Globaltrans" в связи с сильной динамикой котировок этих бумаг на ожиданиях результатов за I полугодие 2017 года, говорится в обзоре ФГ.

"Мы закрываем торговую идею "длинные позиции в GDR Globaltrans" после реализации ключевого катализатора (сильные результаты за первое полугодие по МСФО) и прохождения даты закрытия реестра под промежуточные дивиденды 44,8 рубля на GDR с доходностью 7,6% (5 сентября). С момента открытия торговой идеи 26 июня котировки GDR Globaltrans выросли на 29%, опередив российский фондовый рынок на 19% с учетом дивидендов", - говорится в обзоре.

Долгосрочная рекомендация "покупать" и прогнозная стоимость $9,9 за штуку для GDR Globaltrans были подтверждены.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $9,42 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,3 за штуку.