Тревожная неопределенность дает почву для коррекционных настроений - ВТБ 24

"Тревожное дыхание осени затронуло на этой неделе ведущие фондовые рынки. После выходного дня Труда индекс S&P 500 заметно снизился (-0.76%), финансовый сектор индекса потерял (-2.2%). При этом доходности 10-летних treasuries обновили годовые минимумы 2017г. Ротация из акций в бонды, уход из рисковых активов происходит на фоне тревожной ситуации вокруг корейского полуострова, ожиданий нового витка эскалации до 9 сентября (праздник в КНДР). Кроме того, повод для распродаж, которые носят частично сезонный “сентябрьский” характер, дает неопределенность вокруг процесса продвижения налоговых реформ Трампа. Неурегулированность вопросов потолка госдолга США и финансирования правительства дают почву для сомнений инвесторов. Отражением политической неопределенности становится снижение оценок вероятности повышения ставки ФРС в 2017г., если на прошлой неделе за это фьючерсы федеральных фондов “отдавали” треть голосов, то на этой только четверть. Этот тренд вкупе с ожиданиями снижения ставки ЦБ РФ благоприятен для российского рынка, но в эту среду падения трудно избежать. Вечерний ММВБ опустился на 0.46%, российские ADR в Нью-Йорке упали на 1.1%. Если во вторник индекс ММВБ опускался до 1995, то в среду он может снизиться до 1989-1990. Хотя нефтяные цены показали вчера приличный рост, курс рубля в ответ укрепился, что не очень хорошо в первом чтении для акций российских экспортеров. Тем не менее, динамика нефтяных цен все же внушает оптимизм. Запасы нефти в США по данным API показали снижение, хотя много говорили о том, что закрытие нефтеперерабатывающих заводов в Техасе из-за урагана Харви ведет к избытку предложения сырой нефти. Нефтегазовый сектор S&P 500 подрос вчера на 0.56% против падения S&P 500, что говорит о том, что уход из рисковый активов не имеет всеобщий характер. Отметим в частности привлекательность наших электроэнергетических компаний", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Олег Душин